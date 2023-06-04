Колапс центральної влади Росії: як рейд на Бєлгородщину сприяє розвалу Росії

"Звільнення" російських областей від кремлівського режиму продовжується. Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" просуваються на Бєлгородщині. Це сприяє поваленню вертикалі влади у Росії.

Розповіді про потужність та захищеність Росії розбились об сувору реальність. Росіяни навіть не можуть дати відсіч бійцям легіону "Свобода Росії", які фактично почали уже третій етап рейду. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Чому Росія виявилась незахищеною

Голі кордони Росії мають комплекс причин. По-перше, всі сили перекидають на територію України для того, щоб вести бойові дії. Інші резерви спалили під Бахмутом у "м'ясних штурмах".

По-друге, це наслідок розпилу грошей. Адже у Бєлгородській області було зведено фортифікаційні споруди, так звані "зуби дракона". На це було витрачено 10 мільярдів рублів. Однак бійці легіону спокійно об'їжджали своїми рейдами Бєлгородщину,

По-третє, внаслідок цих рейдів ми бачимо фактичний колапс центральної російської влади,

– зазначив Денис Попович.

Ймовірно, начальники, нижчі за рангом, побоялись розповісти, що в Бєлгородській області щось відбувається. Тепер же, коли про це заявили, з'явилась "політична необхідність" з боку Кремля. Вони дуже б хотіли приховати всі події, як це робили у Радянському Союзі. Все для того, аби мешканці сусідніх областей не почали ставити запитання стосовно того, що відбувається.

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У Росії хочуть усе приховати

Однак запитання вже з'являються. Зокрема, навіть губернатор Бєлгородщини висував претензії до міноборони Росії.

"Але це поки лише на Бєлгородщині такі запитання ставлять. Якщо їх почнуть ставити в інших регіонах, то що тоді буде?", – риторично запитав військовий оглядач.

Російська влада хоче втримати політичний контроль та чинну вертикаль влади. Вдаватись можуть заради цього до різних методів.

Їм потрібно зараз знести все, що залишилось від Шебекіно "Градами" та "Солнцепеками", заявити, що все закінчилося. І не дай боже, допустити, щоб ці запитання розповсюдилися іншими регіонами,

– зазначив Попович.

Втім, замовчати це не вийде. Адже рейди можуть продовжуватися і в інших регіонах Росії, які межують з Україною. Мовиться про Брянську, Курську та Воронезьку області.

Масштабуванням операції РДК та легіону "Свобода Росії" зможуть досягнути того, що система команд та відповіді на події в країні буде завалена.

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