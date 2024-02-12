Величезні втрати та величезні проблеми: Маломуж назвав найважчу ділянку фронту

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже другий рік. Фактично по всій лінії фронту зберігається складна ситуація, адже росіяни продовжують наступальні дії.

Українські військові героїчно дають відсіч ворогові, утримуючи свої позиції. Однак на певних ділянках в окупантів є шанси на успіх. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу детально проаналізував ситуацію на Сході України.

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Найскладніший напрямок на фронті

На фронті росіяни досягають певних успіхів, адже не шкодують ні сил, ні засобів для досягнення хоч якихось результатів. Одним із найбільш загрозливих напрямків, безумовно, є Авдіївський.

Вони виконують персональне завдання Владіміра Путіна щодо захоплення Авдіївки. Північний схід сьогодні надзвичайно вразливий, там ідуть потужні бої, дуже складна ситуація. У них є намагання роз'єднати позицію біля Авдіївського Коксохіму, захопити одну з артерій, якою йде сполучення до наших військ,

– зазначив Микола Маломуж.

Щобільше, захоплення Авдіївки має стратегічне значення військово-політичного характеру, тому що Владімір Путін до виборів хоче показати, що його армія захопила місто.

"Ми нищимо ворога найбільше теж на Авдіївському напрямку. Близько тисячі осіб знищують кожного дня, є стільки ж поранених. Це величезні втрати, але й величезні проблеми, бо штурм йде дуже потужно та не припиняється. Але ми цей напрямок ще точно не здаємо", – наголосив генерал армії у відставці.

Поки зберігається можливість здійснювати логістику, українські оборонці тримають Авдіївку, укріпрайони та потужно нищать ворога.

Росіяни хочуть взяти Куп'янськ

Успіх у Сил оборони є в районі Сватового. Зокрема, є тактичні просування, чого не очікували російські окупанти. Вони передбачали потужні атаки на інших напрямках.

Вони не полишають також другу велику операцію, щоденно з різних боків намагаючись зайти до Куп'янська, перерізати низку комунікацій та захопити все місто. Далі вони хотіли б розвивати наступ на Харків. Цього не вдається, бо ми потужно відбиваємо атаки і нейтралізуємо намагання ворога,

– підкреслив Маломуж.

Атаки в районі Куп'янська не припиняються, росіяни зосередили там потужне угруповання.

Нестандартні операції біля Бахмута

Не менш складною досі залишається ситуація на Бахмутському напрямку. Під загрозою там перебуває Андріївка, Кліщіївка, а також Часів Яр.

Це також надзвичайно складна ділянка. Вони там залучили низку додаткових сил та засобів. Але ми завдаємо там контрудари та проводимо нестандартні для ворога операції. Це може бути переломний формат, але для цього треба сконцентрувати сили, на які не чекатиме ворог, для завдання удару,

– пояснив Маломуж.

Екскерівник Служби розвідки припустив, що нове військове командування в Україні розглядатиме не лише проведення оборонних, але й дуже ефективних контрударів.

Які актуальні втрати ворога

Російське командування не шкодує живої сили для бездумних штурмових дій. Втрати через те відповідні. Окупаційна армія з 24 лютого 2022 року зменшилась на 395 990 осіб, з яких 790 вбили у неділю, 11 лютого.

Не краща ситуація для росіян і з технікою. Станом на 12 лютого вони втратили: