Запеклі бої практично скрізь: Маляр назвала 4 напрямки, де ворог наступає одночасно

Російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Cході України. Саме тому ситуація на фронті настільки динамічна. Хоч і в більшості ворог немає успіху.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Вона описала бої, як "запеклі".

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Епіцентр бойових дій залишається на Сході, і ворог там наступає на декількох напрямках – не лише на Бахмутському,

– зазначила Ганна Маляр.

Наступ відразу на 4 напрямках

За словами заступниці, наступ йде наразі одночасно на чотирьох напрямках:

Мар'їнському,

Лиманському,

Авдіївському,

Бахмутському.

"Запеклі бої" практично скрізь

Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.

При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".

Нещодавно ватажок вагнерівців Пригожин заявив, що російські війська разом з його бойовиками буцімто контролюють близько 80% території Бахмута. Однак, це не так! Сергій Череватий – речник Східного угруповання спростував абсурдні заяви

та запевнив, що українські воїни контролюють набагато більший відсоток територій міста-фортеці.