На фронті "дуже спекотно": капітан Нацгвардії розповів про дії росіян на Сході

Російські військові продовжують тиснути по усій лінії фронту. Найзапекліші бої тривають на Донецькому напрямку.

Окупанти вміло використовують свою перевагу у живій силі та техніці, намагаючись просунутися вперед. Детальніше про дії росіян на фронті 24 Каналу розповів Володимир Назаренко – начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж", капітан Нацгвардії.

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Росія використовує свою перевагу в силі та техніці

По усій лінії фронту зараз тривають бої. Звично, найскладніша ситуація – на Сході України.

Спекотно на фронті навіть не через спекотну погоду, а через активність ворожих малих груп. Це здебільшого спроби просування окупантів реалізувати свою перевагу у кількості живої сили, озброєння, техніки, боєприпасів. У більшості випадків Сили оборони дають ворогу добрячу відсіч,

– наголосив Володимир Назаренко.

Активна робота українських військових щоденно відображається у щоденних зведеннях Генштабу про втрати ворога. Кілька днів тому у Генеральному штабі відзвітували, що втрати Росії у живій силі перевалили за 600 тисяч. Однак це росіян не зупиняє.

"Є куди працювати далі. Ми маємо завдавати ще більших втрат, щоб вони не встигали відновлювати боєздатність, проводити ротації", – наголосив капітан Нацгвардії.

На жаль, у росіян є певні територіальні здобутки на полі бою в Україні. Зокрема, на Покровському напрямку.

"Ворог намагається тиснути по усій лінії Сходу, тиснути там, де може. Де є хоч мінімальні успіхи – ворог продовжує рух. Хоч спроби є по всій лінії фронту. Повторюсь, що у них є перевага у живій силі, можливість поповнювати втрати та проводити ротації – підвозити нових мобілізованих "ванюшек" чи контрактників. Ситуація важка", – зауважив військовий.

Окупанти у десятках різних місць пробують штурмувати українські позиції. Зазвичай їхні штурми супроводжуються великою кількістю FPV-дронів, артилерійським вогнем та авіацією. До слова, по тилах росіяни частіше використовують саме КАБи.

Ворожі штурми постійно відбивають

Попри все Сили оборони героїчно дають відсіч ворогові, роблячи подекуди неможливі речі.

Ситуація важка, але ми маємо говорити про героїзм бійців сил оборони, які щодня зупиняють 99% атак ворога, їхні спроби просування, зокрема малими групами. Здебільшого вони не досягають своєї мети,

– наголосив Назаренко.

Для того, аби нашим бійцям вдавалося ефективніше знищувати ворога, усім українцям потрібно долучатися до зборів на потреби війська. Їх можна знайти безпосередньо на сторінках бригади "Рубіж" чи будь-якої іншої – усі працюють заради спільної мети.