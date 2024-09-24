Складно, але тримаємось, – у 93 ОМБр розповіли, як росіяни ускладнюють ротацію бійці з передової

Бійці ЗСУ не перебувають на передовій весь час, періодично відбуваються ротації. Однак складність в тому, що велика сіра зона, де ворог використовує розвідувальні БпЛА. Через це мінімізовано пересування й заміну військових.

Ситуація на фронті складна, але контрольована Збройними Силами України. Останнім часом ворог немає значних просувань на Покровському напрямку, сказав 24 Каналу головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр" Іван "Сірий" Буряк. Він сказав, чи змінилася тактика у ворога на Сході.

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Яка тактика росіян

Протягом року 93 ОМБр "Холодний Яр" тримає рубежі на околицях Часового Яру. Також один підрозділ перебуває на Покровському напрямку.

Стоїмо на своїх рубежах, відбиваємо ворожі атаки, десь працюємо на випередження. Складно, але ми тримаємось,

– мовив Буряк.

Окупанти намагаються малими групами атакувати з різних напрямків. Періодично росіяни заїжджають технікою та намагаються штурмувати, але завдяки відпрацюванню і правильному веденню розвідки, Сили оборони намагаються знищувати ворога ще на підступах.

Наприклад, якщо рухається група із шести осіб, по дорозі їх знищують FPV-дрони, десь один – два може доповзти. Стрілкові бої бувають, але зараз це така рідкість. Більше працюють FPV-дрони,

– зазначив сержант 93 ОМБр "Холодний Яр".

За його словами, зараз найбільше бійцям не вистачає єдності людей, які в тилу й готові підтримати кожного бійця.

Цього бракує, адже коли воюєш вже третій рік, але водночас бачиш байдужість людей, то це пригнічує,

– додав Буряк.

До слова, OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко сказав, що українські військові призупинили просування росіян на Покровському напрямку не лише завдяки власним силам. Окупанти змістили свій акцент атак південніше – перемістились на Селидове, Українськ, Гостре, Желанне.