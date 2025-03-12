Росіяни, ймовірно, зайшли в Суджу в Курській області: Deep State оновив мапу

Російські військові, ймовірно, зайшли у місто Суджа у Курській області. У самому регіоні продовжуються запеклі атаки та наступ з боку ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Deep State. Водночас також є повідомлення, що у самому місті й досі можуть тривати бої.

До теми Ворог рветься на Курському напрямку, росіяни просуваються далі, – DeepState

Чи зайняв ворог Суджу у Курській області

Аналітики Deep State в оновленні своєї мапи вдень 12 березня вказали, що ворог окупував Махнівку, Замостя та Козачу Локню у Курській області.

Водночас на карті також можна побачити, що місто Суджа також перейшло майже під повний контроль окупантів. У місті зараз зазначено лише присутність армії Росії та сіра зона на заході та півночі.

Ситуація у Суджі зараз: дивіться на карті

Про те, що російські війська ввійшли у Суджу також підтвердив журналістам Суспільного один з українських військових, чий підрозділ перебуває у Курській області. Захисник зазначив, що у місті наразі тривають бої.

Це трапилось на тлі того, що росіяни встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка – Суджа – ключовим шляхом до міста із Сумщини.

Окрім того, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко заявив 5 Каналу, що повного виходу ЗСУ із Суджі наразі немає. За словами нардепа, є інформація, що росіяни зайшли у певну частину міста, а саме за річкою, проте ситуація там складна.

До цього низка пропагандистських каналів поширила у мережі відео, де російські військові нібито вже перебувають у центрі Суджі. Кадри звідти схожі на Совєтську площу, однак коли було знято відео – невідомо.

У Генеральному штабі ЗСУ поки що про ситуацію з нашими військовими у Суджі нічого не писали.

До слова, на тлі загострення ситуації у Курській області Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують виконувати завдання на території Росії. Водночас президент зазначив, що наші командири зберігають максимум життів наших військових.