Окупанти вивезли до Росії 4 жителів Хотінської громади на Сумщині
- Російські військові вивезли чотирьох жителів села Костянтинівка, Сумська область, до Воронезької області Росії.
- У Хотінській громаді відсутні зв'язок, світло та газ, інформацію щодо жителів сіл збирають по крупинці.
Російські військові вивезли чотирьох жителів села Костянтинівка, що в Сумській області, на територію своєї країни. Наразі ці люди перебувають у Воронезькій області країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови Хотінської громади Миколи Торяника для видань "Кордон.Медіа" та Суспільного.
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Що відомо про вивезення окупантами жителів села на Сумщині
За словами Миколи Торяника, одного з місцевих жителів села Костянтинівка у Сумській області, із яким зник зв'язок, шукала донька.
Згодом у телефонній розмові родичка українки із Воронезької області Росії повідомила, що батько та ще троє жителів села перебувають у них.
Що зараз із жителями, невідомо. Торяник зазначив, що в Хотінській громаді наразі немає ані зв'язку, ані світла, ані газу.
Ми інформацію збираємо по крупинці. Тут повністю все перерізано,
– сказав очільник громади.
До слова, згідно з мапою DeepState російська армія окупувала село Костянтинівка у Сумській області. У "червоній зоні" населений пункт перебуває з 1 червня.