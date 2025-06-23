Лізуть з кількох напрямків: яка найбільша загроза для України на Сумщині

Росіяни намагаються продертися у Сумській області. При цьому тамтешні воєнкори вже кричать про серйозні втрати серед окупантів.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що ситуація на Сумщині є досить неприємною. Окупанти лізуть на кількох напрямках, однак Сили оборони України стримують там ворога.

До теми Ситуація на Сумщині стабілізована, Сили оборони просунулись у Юнаківці, – Сирський

Чи є загрози для міста Суми

Як наголосив Ступак, в мережі вже говорили про проблеми з фортифікаційними спорудами на Сумщині. Зокрема були повідомлення про кинуті бетонні конструкції поблизу Юнаківки, які не були встановлені.

Заради справедливості не знаємо, коли саме була зроблена ця світлина. Але, з іншого боку, бачимо просування Росії. Це наштовхує на думку, що, можливо, фортифікаційних споруд не було. Або вони були погано облаштовані. Зраду не розганяємо, але на це треба звертати увагу,

– сказав Ступак.

Загалом ворог намагається хоча б якось продертися на Сумщині. Російські воєнкори вже розповідають, що "мальчіков гонят на убой" за те, щоб просунутися на 2-3 будинки. Ці бої легко не даються окупантам.

Наразі Росія не має ресурсів для того, аби захопити місто Суми. Однак вони можуть здійснити деякі інші загрозливі дії.

Як на мене, зараз немає загрози повної окупації Сумської області. Вони можуть спробувати перерізати ключові дороги. Це Суми – Глухів, Суми – Конотоп, Суми – Київ. Але поки що справа до цього не дійшла,

– зазначив Ступак.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що на території України перебуває 695 тисяч російських військових. Окупанти здійснюють до 200 атак на добу по всій лінії фронту.