Ворог, на жаль, продовжує свою тактику на Сумщині, але є й позитив, – ДПСУ

На півночі Сумщини тривають активні бої. Ворог намагається просунутися вглиб області, зазнаючи значних втрат.

Президент Зеленський заявив, що Сумський напрямок вороги обрали пріоритетним разом з Покровським. Просування противника біля Сум не є масштабним. ЗСУ змусили росіян розпорошити власні сили, атакувавши Тьоткіно у Курській області, передає 24 Канал.

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Активність піхоти окупантів знизилася

Коментуючи ситуацію на прикордонні в телеефірі речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що загарбники, на жаль, продовжують користуватися тактикою малих штурмових груп, за допомогою якої намагаються переходити український кордон, щоб розширити зону бойових дій.

Втім, за останній час кількість таких спроб зменшилась. Це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат. Спершу, каже Демчненко, окупанти не зважали на свої втрати. Втім, зараз активність противника значно знизилася. Ймовірно, через брак живої сили.

До слова, через активні бої на Сумщині тепер Генштаб у щоденних звітах згадуватиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку. Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.