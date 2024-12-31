Знищили бойові машини окупантів: ЗСУ відбили ворожий штурм на Торецькому напрямку
На східному напрямку фронту тривають активні бойові дії. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські військові відбили механізований штурм російської армії на Торецькому напрямку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Підрозділи сил оборони ЗСУ знищують переважні сили противника.
Дивіться також Ситуація біля Покровська – не катастрофічна: Світан назвав точки, де бої є більш загрозливими
ЗСУ відбили наступ на Донеччині
Російські окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру та Торецьку. Вороги активно наступали в напрямку Леонідівки. Там росіяни застосовували бронетехніку, щоб просунутися глибше, але українські сили відбили атаку. ЗСУ знищили та пошкодили 9 бойових броньованих машин противника.
Село Леонідівка, Донецька область: дивитися на карті
Ситуація на Донеччині: останні новини
- ЗСУ утримують стратегічні позиції в Часовому Яру та Торецьку, попри атаки росіян та інтенсивні бої. На цьому напрямку українські військові відбили територію та тримають під своїм контролем тактично важливий вогнетривкий завод.
- Росіяни докладають зусиль для окупації населених пунктів на Времівському напрямку. Українські оборонці відбили 11 атак поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки.
- Нещодавно агенти ГУР на Донеччині знищили вороже телекомунікаційне обладнання російського оператора "Фєнікс".