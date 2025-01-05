Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична, – DeepState

У Торецьку тривають напружені міські бої. Ситуація в місті дуже хаотична через надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами ЗСУ та противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про щільні бої у Торецьку

Так, аналітики зазначать, що у Торецьку позиції буквально можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку.

Піхота ка*апів активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди,

– вказують у DeepState.

Наразі найбільш активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Зокрема, саме "Забалка" дуже яскраво відображає вищеописані події в місті.

Що відбувається у Торецьку та на околицях: дивіться на карті

Окрім цього, російська армія намагається просуватися в сторону Щербинівки. Неодноразово вже була його фіксація на шляху до села, але ЗСУ стримували штурми і знищували ворога, множачи на нуль зусилля противника.

Що відбувається на Торецькому напрямку

Зранку 5 січня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що на Торецькому напрямку росіяни атакували наші позиції в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

"Внаслідок вогневого впливу деякі наші позиції були знищені. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки", – уточнили там.

За данними Генштабу, протягом доби на цьому напрямку відбулося 11 атак. Окрім ударів по вищезазначених населених пунктах, бойові дії зафіксовано й у районах Диліївки та Кримського.

Окрім цього, в ОСУВ "Хортиця" розповіли про застосування у Торецьку незвичайної тактики. Речник Віктор Трегубов зазначає, що легкоозброєні російські війська набирають протитанкові міни і намагаються підбігти до будівель і закинути їх туди.