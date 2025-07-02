Бої на адмінмежі тривають: Буданов оцінив, чи є загроза для Дніпра

Останні дні в мережі поширювалося багато чуток, що росіяни незабаром зайдуть у Дніпропетровську область. Цю інформацію військові заперечують, говорячи, що на адмінмежі наразі тривають бої. У ГУР відповіли, чи є загрози для самого Дніпра.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданова, передає 24 Канал.

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Чи готуватися жителям Дніпра до можливої загрози з боку ворога

На південно-східній частині межі Дніпропетровсьокої області бойові дії тривають давно. Ситуація там залишається стабільною, особлива небезпека існує для прифронтових районів. Росіяни зараз не просуваються далі, адже Сили оборони України не дозволяють противнику накопичуватися біля регіону.

За словами Кирила Буданова, зіткнення на адмінмежі області не несе загрози для Дніпра. Керівник ГУР заспокоїв, що небезпека для жителів залишається лише через постійні російські обстріли.

Для міста Дніпро, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачимо, жодної іншої загрози не існує,

– сказав Буданов.

До слова, начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТрО Тарас Березовець раніше розповідав, що ворог дійсно хотів би зайти в Дніпропетровську область. Хоча цей прорив міг бути важливим для росіян, але зараз вони залишають більше зусиль для наступів у бік Покровська, Костянтинівки та на Запорізькому напрямку.

Ворожі пропагандисти вже намагалися видати фейкову інформацію, що нібито їхні війська перебувають у Дніпропетровській області. Вони поширюють це, аби заявити про розширення війни на території Україні.