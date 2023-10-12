З логістикою у ворога стало гірше: в Авдіївській адміністрації розповіли про бої довкола міста

Окупанти наступають на Авдіївському напрямку. Тим часом у мережі повідомляють про те, що ЗСУ знищили міст між Ясинуватою та Горлівкою. Та це серйозно ускладнить ворогу логістику для підвозу важкої техніки та боєкомплекту.

Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що це не проблема для особового складу росіян.

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Як зазначив Барабаш, таких бойових дій на Авдіївському напрямку раніше не було. Ворог не використовував одночасно понад 50 одиниць бронетехніки. Нині окупанти кинули для штурму близько 2-х тисяч особового складу.

"Це відбувається вже третю добу. Дуже багато влучань як артилерії ствольної, РСЗВ, мінометів, танкових обстрілів. Ракетних ударів дуже багато по місту", – наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

За минулу добу, 11 жовтня, росіяни понад 20 разів вдарили ракетами лише по території громади. На передовій, як зазначив Віталій Барабаш, могло бути ще більше.

Також ворог уночі випустив по громаді близько 12 КАБ-500. На цьому напрямку не припиняються ані ворожі штурми, ані стрілецькі бої. Окупанти тим часом розповсюджують фейки, що вони буцімто вже "зайшли" в Авдіївку та щось "взяли".

Усе під контролем ЗСУ. Тримаються хлопці. Дуже нелегко, але жодної втрати позиції немає,

– наголосив Віталій Барабаш.

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Авдіївка – форпост

На початку повномасштабної війни ворог намагався зайти у місто. Загарбники намагалися йти "в лобову", але у них нічого не вдалося. Окупанти понад рік тому ухвалили рішення брати Авдіївку в оточення. Тепер це росіяни постійно намагаються зробити.

"Авдіївка – це форпост з 2014 року. Коли розганяють, що "ЗСУ були неготові до такого, проспали це все" – такі речі лунають з тієї сторони – це неправда", – сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

До слова, за декілька днів до того було відомо, де ворог скупчує свою техніку та підвозить особовий склад.

Що відбувається на Авдіївському напрямку