Ті, хто вирвався з пекла: військові показали бійців, які вийшли з Авдіївки
В мережі з'явилися світлини воїнів, які вийшли з Авдіївки. Ці кадри показують силу та незламність українських військових.
У ніч проти 17 лютого Головнокомандувач Збройних Сил України повідомив про рішення щодо виведення наших військових з Авдіївки. Це зробили, аби уникнути оточення та зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.
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Незламні захисники України
Так, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала світлини поранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.
Фото українських захисників оприлюднили в середу, 21 лютого.
Поранені, виснажені, незламні. Слава і подяка Героям! Пам'ятаємо, якою ціною здобувається Свобода для України!,
– наголосили в пресцентрі бригади.
Кадри поранених військових, що вийшли з Авдіївки / Фото Антон Шевельов, Міністерство оборони України
Що наразі відбувається на Авдіївському напрямку
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Жорін повідомив, що нині ситуація на Авдіївському напрямку суттєво змінилася. Нині українські захисники перегрупувалися на більш зручні тактичні рубежі, на яких зручно утримувати оборону. На цих позиціях, як повідомив Жорін, зараз оборонці й виконують бойові задачі.
- Разом з тим, ворог не полишив своїх спроб та намагань і вже продовжує свої наступальні дії за межами міста. В основному зусилля ворога зосередженні в наступі на населений пункт Ласточкине. Жорін повідомив, що туди перекидають величезну кількість і особового складу, і техніки. Лише сьогодні зранку там вже було підбито 5 одиниць БМП і знищено декілька рот піхоти.
- Жорін наголосив, що це не разова така атака, а вже постійні протягом декількох діб спроби штурмів з технікою і без. Окупанти намагаються то пішки йти, то застосовують техніку й навіть танки.
- Про те, що російські окупаційні війська продовжують штурмувати на Авдіївському напрямку розповів і пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що "це не такий рівень штурмових дій, які були в самому місті", однак вони їх продовжують. За його словами, це і піхотні штурми під прикриттям техніки.
- Він зазначив, що загарбники намагаються вирахувати слабкі місця в обороні.