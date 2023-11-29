Полігон смерті для російської армії, – Світан пояснив, що відбувається в районі Авдіївки

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Окупанти наступають з шести напрямків, використовують для цього малі тактичні групи, кількістю від 10 до 30 людей.

Наступ росіян масштабний і йде майже по всьому периметру оборони Авдіївського гарнізону. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що на цьому напрямку треба збільшити постачання снарядів.

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Кожен боєприпас застосовують дуже ефективно

У районі Авдіївки здебільшого йдуть ближні бої на дальності 2 – 3 кілометри. Відтак в основному працюють міномети, адже для них це оптимальна дальність. Українське військове керівництво направило на цей напрямок достатню кількість резервів.

На деяких позиціях Україна навмисно переходила в режим "активної оборони", щоб віддати максимальну кількість боєприпасів саме для Авдіївки, бо там ними максимально знищують росіян.

Один снаряд, який випущений біля Авдіївки, "відмінусовує" найбільше росіян. Майже половина усіх втрат, яких зазнає Росія на фронті, припадає на полігон в районі Авдіївки, я б навіть сказав – на полігон смерті для російської армії,

– підкреслив Роман Світан.

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Що відбувається в районі коксохімічного заводу

Авдіївський коксохім, хоч і перебував за декілька кілометрів від лінії фронту, але всі ці роки працював. Росіяни не стріляли по ньому, тому деякі технологічні процеси навіть зараз повністю не зупинені.

Коксові батареї запускають раз в 30 років, весь цей час вони працюють. Виникнуть серйозні проблеми, якщо Коксохім виведуть з ладу, наприклад, через техногенну катастрофу, а це те, що зараз намагаються зробити росіяни,

– підкреслив військовий експерт.

Окупанти хочуть підпалити завод, тому скидають на нього "запалювальні шашки". Насправді російські загарбники навіть не уявляють, що роблять, адже якщо завод загориться, то проблеми будуть не тільки у росіян біля Авдіївки, але й у жителів окупованих міст – Ясинуватої, Макіївки, Горлівки, Донецька.

"Росіяни граються сірниками й зрештою самі себе спалять", – наголосив Світан.

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