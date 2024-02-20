Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився, – ISW

Після виходу українських захисників з Авдіївки темп наступальних операцій ворога різко сповільнився. Окупанти зменшили кількість обстрілів і проводять зачистку.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. В ISW проаналізували, яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз, пише 24 Канал.

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Наступ окупантів сповільнено

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста, зауважили аналітики. 19 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що за минулу добу кількість ворожих обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Окупанти перегруповуються і проводять зачистку Авдіївки.

Також Лиховій зазначив, що російські обстріли та активність авіації в цьому районі значно зменшилися. Українські офіційні особи повідомили, що наші військові відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь і укріпили на кількох рівнях.

Російським силам, ймовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити значні наступальні операції в Авдіївському напрямку або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій під Авдіївкою,

– зазначили аналітики.

Додали, що окупаційне військо має резерви для такого підсилення в інших секторах. Втім, ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви в бік Авдіївки.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сили, скупчені навколо Авдіївки, на інші ділянки лінії фронту. Ілля Євлаш зауважив, що загарбникам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, аби перекинути підрозділи з цього міста.

ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, яка наразі дислокується в районі Авдіївки,

– написали в Інституті вивчення війни.

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Загарбники проводять зачистку Авдіївки