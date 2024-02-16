Колосальні цифри: чому росіяни готові втрачати десятки тисяч бійців за Авдіївку

Оборона Авдіївки – надзвичайно складне завдання для ЗСУ, зокрема й тому, що Росія сконцентрувала там велике угруповання. Навіть попри шалені втрати, ворог продовжував штурмові дії.

Зараз сили ворога на Авдіївському напрямку – близько 7 бригад. Військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу пояснив, що росіяни готові кидати у бій і втрачати чимало солдатів навіть задля незначних здобутків.

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Яка логіка російських боїв

Російське командування абсолютно не пошкодувало кількості живої сили, яку відправити битися на Авдіївський напрямок. Втрати ворога там – колосальні, і їх не можна назвати співмірними з військовою значущістю захоплення Авдіївки.

Російській і український підхід (введення боїв – 24 Канал) – відрізняються. Вони вважають для себе це допустимим, тож виходитимуть з цієї логіки й надалі. Втрати таких масштабів для невеликих, а подекуди нульових досягнень – недопустимі. Але це те, на що вони готові піти,

– наголосив Давид Шарп.

Будь-які територіальні здобутки для росіян є важливішими, ніж кількість втрат, які для цього потрібні. Чимало аналітиків стверджують, що перед російськими військовими постав політичний наказ від Владіміра Путіна, який хоче продемонструвати успіх перед виборами.

Варто також зауважити, що Сили оборони, попри складну ситуацію, в якій опинилися, змогли знищити величезну кількість ворожих сил на Авдіївському напрямку. Це називають чи не найголовнішим завданням оборонців саме в районі Авдіївки.

"Сьогодні навіть у позиційній війні, українці, завдяки високоточним та всім іншим наявним засобам, здатні завдавати росіянам великих втрат навіть у статиці. Тоді у них є вибір, мовляв, може варто діяти активніше, і хоч втрати будуть більшими, але вони й так великі. Так, вони спробують досягнути хоч якогось, але успіху", – пояснив військовий аналітик.

Що сьогодні відбувається в Авдіївці

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що станом на 16 лютого росіяни штурмують Авдіївку одразу з кількох напрямків. Шалений тиск ворога з північного флангу, а також з південних околиць міста. Ситуація з логістикою на цьому напрямку погіршилась. Тож щоби розширити логістичні коридори в районі Авдіївки українські оборонці проводять рейдово-ударні дії.

Олександр Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 українські військові виходять зі зруйнованих позицій маневрами, закріплюючись на нових оборонних рубежах. За повідомленням командувача ОСУВ, на штурми росіяни кидають усі резерви, навіть перекидають до Авдіївки бійців з інших напрямків.

Нагадаємо, що українські сили раніше 16 лютого вийшли із позиції "Зеніт". Цю позицію оборонці втримувати стільки, скільки це фізично було можливо. Водночас якщо ворог займе її, особливої тактичної переваги це не дасть. Зауважимо, цей укріпрайон був фактично оточеним, під час виходу звідти в українських військових, на жаль, були втрати.

Додамо також, що Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом повідомив, що військове керівництво застосовує нові підходи в Авдіївці. Головне завдання – зберегти життя та здоров'я наших бійців на цьому напрямку.