Авдіївка була важчою за Бахмут, – військовий 3-ї ОШБр пригадав, якими були бої

У ніч проти 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських військових з Авдіївки. Саме там були найважчі бої, коли військові мали працювати більше, ніж могли.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ Яніс Терещенко, зауваживши, що Авдіївка для нього була важчою за Бахмут. Окупанти мали там суцільну перевагу.

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Важча за Бахмут

За словами військовослужбовця Третього армійського корпусу ЗСУ, найважчі бої відбувались саме в Авдіївці. Він зауважив, що там ворог мав чисельну перевагу у всьому – в особовому складі, в артилерійських засобах, в техніці тощо.

Крім того, окупантам належала вся географія. Адже ворожі позиції знаходились на висотах. Це ускладнювало українським військовим завдання боронити місто.

Авдіївка була важкою, важчою за Бахмут точно,

– наголосив він.

Терещенко пояснив, що в боях за це місто ЗСУ повинні були викладатись навіть не на повну силу, а ще більше. Тобто вони повинні були зробити все, на що здатні, і ще трішки.

До речі, командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен "Барбер" Семків також розповів, що в Авдіївці відбувався "лютий треш" – здорові бетонні споруди та величезні ангари складалися, як карткові будинки. Удень по кілька десятків авіабомб падали на маленьку ділянку.

За його словами, росіяни фактично вибили українських захисників звідти, адже мали величезну кількість тактичної авіації, КАБів та ФАБів.