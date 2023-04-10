В Авдіївці російські війська "здулися", – Жданов сказав, де тривають найжорстокіші бої

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку Донецької області, але їхній наступальний запал на цьому напрямку зменшився. Найжорсткіші бої зараз тривають за Мар'їнку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Мар’їнка стала "священним містом", де полягла не одна тисяча, а, можливо, навіть не десяток тисяч росіян.

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Наступальний запал окупантів в Авдіївці зменшився

Жданов зазначив, що окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але на цьому напрямку їхній наступальний запал суттєво знизився.

В Авдіївці російські війська "здулись". Вони поки що продовжують намагатися атакувати, зберігають наступальний потенціал, але запал в атаках різко зменшився,

– сказав він.

Військовий експерт підкреслив, що південний фланг Авдіївки вдалось стабілізувати, на північному флангу – без змін. Лінія фронту нікуди не рухається, хоча тривають жорстокі бої.

Жданов про бої за Авдіївку та Мар'їнку: дивіться відео

Жорсткі бої за Мар'їнку

Як стверджує Олег Жданов, найжорсткіші бої зараз тривають за Мар'їнку. Навіть російське командування вже розуміє, що це місто їм просто так не вдасться взяти, його можна тільки обійти.

"Мар’їнка стала "священним місцем", де знайшла смерть вже не одна тисяча або навіть не один десяток тисяч російських окупантів. Мар'їнка тримається ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тут росіяни просунулись тільки на половину міста", – зауважив він.

Військовий експерт додав, що загарбники зруйнували Мар'їнку, від міських забудов вже майже нічого не залишилось.

Бої за Мар'їнку: головне

Російські загарбники зосереджують свої сили на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Британські розвідники зазначили, що за останні 7 днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетехніки в районі міста Мар'їнка, яке розташоване за 20 кілометрів на південний захід від Донецька.

У розвідці наголосили, що Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включно з районами Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що у районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни зазнають величезних втрат. Щодня окупаційна армія втрачає там близько двох рот особового складу.

Дмитрашківський зауважив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Росіяни мають перемінний успіх, однак всі наші позиції відвойовуються і повертаються.

. За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року та вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Вона контролює підступи до Донецька та ключову дорогу Н15.