Найближчим часом ми можемо порадувати, – військовий розповів про бої на Бахмутському напрямку

Бої на Бахмутському напрямку не вщухають. Окупанти намагаються чинити опір. Ворог застосує всі сили та засоби для того, щоби стримати контратаки і удари ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявив заступник командира 3 окремої ОШБр Родіон Кудряшов. Він зауважив, що на своїй лінії відповідальності 3 окрема штурмова бригада рухається вперед, має певні успіхи та реалізовує новозахоплені позиції ворога.

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"Формуємо певні плацдарми й плануємо наступні дії. Я гадаю, найближчим часом ми можемо порадувати певними здобутками безпосередньо в нашій лінії відповідальності, де ми будемо реалізовувати певні дії щодо потиснення ворога", – наголосив Кудряшов.

Найголовніше – це те, що по всій смузі Бахмутського напрямку ініціатива у руках ЗСУ. Українські військові бачать всі рухи ворога, які сили він застосовує і як підтягує резерви. Нашій армійці чекають команди, щоби й надалі його витісняти.

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На цьому напрямку Збройні Сили України тиснуть на окупантів. Росіяни втікають та здаються в полон великими групами.

Звісно не треба забувати, якою ціною реалізація цих планів нам вдається. Але ворог перебуває не у вигідній ситуації саме на цьому напрямку,

– зауважив заступник командира 3 окремої ОШБр.

Росіяни максимально намагаються ускладнити просування української армії. Окупанти заміновують усі можливі шляхи сполучення, лісосмуги. Ворог встановлює протитанкові міни. Але з кожним днем потенціал розвитку і захоплення позиції ворога з боку ЗСУ лише наростає.

"Тому виважено командування підходить саме до реалізації цих аспектів. Я гадаю, що невдовзі вже будуть не лише оперативні, але й тактичні результати в цьому напрямку", – сказав Родіон Кудряшов.

Ситуація у напрямку Бахмута