Ворог використовує тактику "лисячих нір": ЗСУ обережно просуваються на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку виглядає перспективно. Українські війська мають успіхи. Особливо, якщо говорити про минулі кілька днів. ЗСУ просуваються та закріплюються на Північному флангу.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що вочевидь, виступ від Оріхова до Василівки ЗСУ зріжуть.

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"І далі буде просування. Там само є просування на Південному фланзі. Тут можна сказати, що ворог використовую ось цю тактику не просто окопів, а фактично "лисячих нір" чи "кротячих", – зауважив Мусієнко.

Окупанти розробили цілу мережу ходів, поки там окопувалися. Тому українська армія просувається на Бахмутському напрямку доволі обережно. ЗСУ треба все ретельно зачищати, щоби не було засідок та пасток від ворога.

Як ЗСУ просуваються у напрямку Бахмута: дивіться відео

Мотивація у ворога не дуже

Загалом тенденції складаються непогані, на нашу користь. Є інформація, є підстави підозрювати, що попри те, що вони (росіяни – 24 Канал) перекидають додаткові сили, вони не дуже мотивовані,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

До того ж командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський поширив відео із полоненим росіянином, який це підтверджує. Також інші джерела підтверджують, що попри підкріплення, окупанти втрачають позиції.

Ситуація на Бахмутському напрямку