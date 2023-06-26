ЗСУ просунулись всередині Бахмута, – майор ЗСУ детально про бої на Сході

Протягом останнього тижня ЗСУ вдалося просунутися у самому Бахмуті. Це не є значним просування української армії, але це те, що допоможе сформувати найбільш якісний плацдарм для того, щоби відбити саме місто.

Про це 24 Каналу заявив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що мовиться про напрямок монумента з літаком.

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"Вдалося просунутися безпосередньо в самому місті. Щодо околиць Бахмута – війська зараз тиснуть. Нам вдалося, ЗСУ, 3 окремій штурмовій бригаді, реалізувати всі свої плани щодо виходу вздовж лінії каналу", – наголосив Кудряшов.

Нині українські військові мають дуже чіткі позиції, які відбили у ворога. Окупанти перебувають у скрутному становищі. У них багато ліквідованих та поранених, багато росіян взяли у полон. Тож ЗСУ будуть продовжувати тиснути й намагатися просуватися вперед за допомогою якісного планування та засобів. Зокрема, тиснути на ворога до населеного пункту Кліщіївка.

Треба шукати слабкі місця

Усі операції для деокупації міста проходять успішно. Це все відбувається завдяки злагодженій роботі сержантів та офіцерів, солдатів на передньому краї. Тому ЗСУ будуть чекати далі та тримати ініціативу в своїх руках. Українські захисники будуть тиснути по лінії фронту та шукати слабкі місця ворога.

"Де ми відчуємо слабкі місця ворога, де зможемо проломити оборону, там будемо нарощувати наш успіх", – додав майор Збройних Сил України.

Українська армія має рухатися по всій лінії, а не лише в напрямку Кліщіївки чи Бахмута.

Треба рухатися по всій лінії, що, в принципі, успішно роблять Сили оборони, які перебувають на цьому напрямку, і покращують свої позиції від 100 метрів до кілометра. І ця динаміка зберігається кожен день,

– розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади.