Бої тривають повністю під нашу диктовку: ЗСУ мають успіхи на Південь від Бахмута

У районах населених пунктів на Південь від Бахмута тривають бої. Їх повністю диктують Сили оборони ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що там українська армія займає панівні висоти неподалік Кліщіївки.

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"Маємо можливість ретельно відстежувати усі ворожі переміщення", – наголосив Селезньов.

Відповідно, українські військові можуть наводити на ворожі сили артилерію та авіацію.

Ці фахівці відпрацьовують завдання "на відмінно",

– зауважив військовий експерт.

За словами Владислава Селезньова, більшість військових експертів стверджує, що 90% втрат росіян припадає на ефективну роботу українських артилеристів та ракетників. І це, на його думку, буде спостерігатися й надалі.

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