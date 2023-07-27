Бої тривають повністю під нашу диктовку: ЗСУ мають успіхи на Південь від Бахмута
У районах населених пунктів на Південь від Бахмута тривають бої. Їх повністю диктують Сили оборони ЗСУ.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що там українська армія займає панівні висоти неподалік Кліщіївки.
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"Маємо можливість ретельно відстежувати усі ворожі переміщення", – наголосив Селезньов.
Відповідно, українські військові можуть наводити на ворожі сили артилерію та авіацію.
Ці фахівці відпрацьовують завдання "на відмінно",
– зауважив військовий експерт.
За словами Владислава Селезньова, більшість військових експертів стверджує, що 90% втрат росіян припадає на ефективну роботу українських артилеристів та ракетників. І це, на його думку, буде спостерігатися й надалі.
Які зміни у напрямку Бахмута: дивіться відео
Ситуація у напрямку Бахмута: головне
- Збройні Сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські захисники рухаються на Півдні від міста. Це все відбувається під шквальним вогнем росіян. Бої на цьому напрямку доволі жорсткі, адже окупанти ведуть інтенсивний вогонь. Водночас на Півночі від Бахмута ЗСУ відбивають атаки ворога.
- Бої тривають поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка. Там, зокрема, українські бійці відбили атаки росіян.
- Бійці 3-ї штурмової бригади показали колишні окопи ворога на південному фланзі міста-фортеці. Нещодавно там були бої й українські армійці вибивали звідти ПВК "Вагнера" та 72-гу мотострілецьку бригаду країни-агресорки. У захоплених бліндажах окупантів купи сміття та детонатори для протитанкових мін.
- За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, створено всі умови для звільнення Бахмута.