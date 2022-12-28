Битва за Бахмут провальна для Росії: у чому головний прорахунок Кремля

Окупанти чинять великий тиск на українських захисників в районі Бахмута. Утім, з огляду на те як розгортаються події навколо міста та слова наших захисників, шанси втримати це місто у ЗСУ доволі великі.

Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. Він переконаний, що станом на сьогодні ситуація навколо Бахмута виглядає саме так.

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Бахмут став символом української оборони

Українські захисники попри великий тиск окупантів намагаються контратакувати. Певні позиції ЗСУ вдається відбити, а в деяких місцях доводиться відступити – бої тривають і об'єкти можуть переходити з рук в руки.

Дуже напружена ситуація відбувається навколо Опитного – селища поблизу Бахмута, але там ми тримаємо позиції й поки немає підстав стверджувати, що ситуація може кардинально змінитися на гірше й ми будемо змушені лишити це місто (Бахмут – 24 канал), яке стало містом-фортецею,

– розповів військовий оглядач.

За його словами, сьогодні можна стверджувати, що Бахмут став символом української оборони проти російських загарбників.

ЗСУ намагаються оточити Сватове та Кремінну

Упродовж останніх кількох днів ситуація в районі Кремінної та Сватового Луганської області розгортається на користь Збройних Сил України. Утім, на жаль, наразі ці населені пункти перебувають під контролем ворога.

Поки не можна сказати, що ми на порозі визволення цих міст. Хоча ситуація схожа на те, що ми намагаємося оточити ці два міста,

– сказав військовий оглядач.

ЗСУ взяли під контроль трасу, що проходить між Сватовим та Кремінною та намагаються оточити ці міста, щоб витиснути звідти ворога. Зважаючи на все вищеперераховане, можна сказати, що битва за Бахмут є провальною для окупантів.

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Якби росіянам вдалося взяти Бахмут, далі їх нічого доброго не чекає

В Кремлі поставили завдання своєму окупаційному війську до кінця цього року вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сьогодні ми бачимо, що у ворога нічого не вийде. Так, загарбники поклали чимало живої сили, щоб захопити Бахмут, але він досі перебуває під нашим контролем.

Росіяни дуже часто планують свої операції без урахування того, що перед ними є якийсь противник – армія, яка чинитиме спротив та здійснюватиме контрдії,

– зауважив Попович.

На його думку, таке ж завдання ставили окупантам і щодо Бахмута – захопити місто до 25 грудня. Втім, термін виконання вже минув. Навіть, якщо загарбникам вдасться захопити Бахмут, що сьогодні є малоймовірним, то далі ще є населені пункти, де ЗСУ побудували оборону. Мовиться про Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ.

"Навіть, якщо їм вдасться взяти Бахмут, попри всі жахливі втрати та провальний наступ протягом останніх кількох місяців, то дуже велике питання, що вони далі робитимуть зі Слов'янськом та Краматорськом", – підсумував військовий оглядач.

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