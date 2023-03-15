Противник просувається, – полковник ЗСУ сказав, що дає Україні оборона Бахмута

Ситуація у Бахмуті на Донеччині залишається вкрай складною. Сили оборони продовжують відбивати спроби наступу російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, російські загарбники кидають усі сили на те, аби просунутися у Бахмуті.

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"Противник просувається. Росіяни рахують метри до адміністративного центру міста Бахмут", – повідомив Грабський.

Стратегічна роль оборони Бахмута

Однак, за словами військового експерта, просування окупантів складає менше сотої частини відсотка від того, що ворог спромігся захопити раніше. Грабський наголосив, що саме у цьому полягає стратегічна роль оборони Бахмута.

Противник, зосередивши на цьому символічному для нас місці такі колосальні ресурси, втрачає змогу здійснювати наступальні операції на інших ділянках фронту,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що фактично українські військові "зв'язали" російську армію на цьому напрямку.

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ЗСУ під Бахмутом виграють важливий ресурс – час

Українським захисникам дуже важко. Але таким чином Сили оборони України виграють стратегічний ресурс – час. Як пояснив Грабський, це вкрай важливо з 2 причин.

Це дає можливість закінчити підготовку наших підрозділів за кордоном. Адже понад 10 тисяч українських військових лише наприкінці березня закінчать навчання на Заході Тільки з квітня почнуться більш-менш серйозні поставки озброєння та техніки, які зараз надходять з-за океану у порти Європи.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що українські захисники не лише обороняють Бахмут, а й здійснюють успішні контратаки.

"Ми відтіснили противника від селища Хромове. Також нам вдалося стабілізувати ситуацію у районі Іванівського, де ворог здійснював тиск", – розповів Грабський.

Чому провалився великий наступ Росії

Українська влада та західні розвідки попереджали, що Росія готується до нового великого наступу на початку 2023 року. Як зазначив військовий експерт, Кремль навіть зібрав для цього вдвічі більше угруповання, аніж у лютому 2022 року.

Росіяни сподівалися на широкомасштабний наступ, і не тільки з напрямку Східного фронту, а й з Півночі,

– сказав Грабський.

Однак плани окупантів провалилися, оскільки їм довелося зосередити свої зусилля лише на Сході України. Полковник запасу ЗСУ наголосив, що український фронт тримається не лише на Бахмуті.

"Весь Східний фронт від Дворічної до Вугледара є кульмінаційним моментом нашої оборони на сьогодні, коли ми відбиваємо атаки противника і не даємо йому можливості просунутися", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Російський наступ досяг свого піка

За словами Грабського, російський наступ на Сході поступово наближається до своєї кульмінації.

"Немає такої армії у світі, яка могла б атакувати безперервно протягом 1, 5 місяців. Це виходить за всі межі оцінки можливостей наступальних операцій", – наголосив військовий експерт.

Він додав, що у випадку Росії наступ нагадує виконання політичного замовлення, коли Кремль кидає в бій все, що може. Тепер міноборони Росії планує набрати ще 400 тисяч контрактників, аби долучити їх до війни.

Зараз настала пікова ситуація наступу Росії. Хоча це ще не кульмінація. Противник ще не залучив всі ресурси, після чого могла б зірватися наступальна операція,

– зауважив Грабський.

Військовий експерт додав, що російські загарбники все ще намагаються прорватися хоча б десь.

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