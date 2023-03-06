Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження, – Сирський

Генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав Бахмут в Донецькій області – він побував в частинах, які обороняють місто та підступи до нього.

За словами воєначальника, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

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Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста,

– зазначив Олександр Сирський.

Він нагадав, що опір Сил оборони в цьому місці триває вже кілька місяців. Спроби росіян захопити Бахмут розбиваються об стійкість українських воїнів. ЗСУ завдали ворогу значних втрат.

"Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал противника", – додав воєначальник.

Українське командування вирішило продовжувати оборону Бахмута

Сьогодні, 6 березня, президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському.

Було вирішено продовжувати оборону Бахмута та посилення наших позицій.

Російська армія продовжує спроби оточити та захопити Бахмут. У Генштабі наголошують, що ці намагання – безуспішні.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут вчора, 6 березня, до цього – 3 березня. Також він приїжджав до міста 25 лютого.

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