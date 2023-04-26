"Другий Сталінград": Сирський пояснив, чому окупантам так важливий Бахмут

Росіяни докладають всіх зусиль, щоб захопити Бахмут. Російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу "битву за Сталінград".

Командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагадав, що Бахмут залишається об'єктом зосередження основних зусиль ворога з-поміж усіх інших напрямків.

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Чому для росіян так важливо взяти Бахмут

Сирський зауважив, що для Росії схід України – це єдина ділянка фронту, де з початку анонсованого ними "великого наступу" вони досягли хоч якогось прогресу. Тож план "завоювати Україну за три дні" плавно перетік у дев'ятимісячні спроби захопити невелике місто.

Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу. Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу "битву за Сталінград". Вони люблять такі паралелі робити. А для досягнення своїх цілей Росія не пошкодує ані людських, ані матеріальних ресурсів,

– сказав Сирський.

Чому нам важливо втримати Бахмут

Командувач наголосив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас. Адже:

Українські захисники стримують наступ ворога і не дають йому збільшувати фронт;

Місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;

Бахмут – вдало розміщена природна фортеця, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;

Захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутка, де ведуть оборону наші війська;

Бій щодо заволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;

Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Окрім того, наразі саме під Бахмутом наші війська завдають ворогу найбільше втрат, знищуючи їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.