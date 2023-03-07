"Бахмут виконав свою роль": як змінилося значення міста для України та для росіян

Російські війська понад пів року штурмують Бахмут у Донецькій області. Оборона міста відіграла надважливу роль у загальній картині війни.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, російські окупанти не припиняють наступу на Бахмут, при цьому зазнають величезних втрат.

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"Бахмут виконав свою роль з тієї точки зору, що там знищена величезна кількість ворогів. Це одна із задач, яка ставилася при обороні міста, і вона успішно виконується", – наголосив Мусієнко.

Цілі ЗСУ та ворога під Бахмутом

Сьогодні роль Бахмута поступово змінюється, оскільки захоплення самого міста стало для ворога другорядною ціллю.

Першочергова ціль росіян – оточити наше угруповання біля Бахмута. Тому окупанти продовжують обходити наші сили з флангів,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни ведуть штурмові дії й у самому місті. Однак, за словами військового експерта, окупанти виглядають слабше підготованими до боїв у міських умовах, ніж Сили оборони України.

"Тому росіяни намагаються обходити з флангів. Ми ж своєю чергою також сконцентрувалися на тому, щоб не давати цьому кільцю змикатися, розтискати його і намагатися контратакувати, де це вдається", – зазначив Мусієнко.

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Символічне значення Бахмута для окупантів

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, Бахмут має для окупантів велике символічне та політичне значення.

Адже російські загарбники вже стільки місяців ведуть наступальні дії й витратили стільки ресурсів та зазнали таких шалених втрат, що їм хочеться досягнути вже бодай якихось результатів.

"Ми бачимо, що анонсований "великий" наступ російських військ йде, а похвалитися їм особливо нічим. Тому окупанти такими силами продовжують атакувати Бахмут, навіть підтягуючи підкріплення. Їм потрібна хоч якась перемога", – пояснив військовий експерт.

Плани ворога на Донеччині

Мусієнко зазначив, що з воєнної точки зору бої довкола Бахмута важливі для окупантів з 2 причин.

Росіяни намагаються оточити українських захисників на Бахмутському напрямку, тому продовжують штурмувати місто. Окупанти прагнуть виконати ті цілі та завдання, які поставив перед ними Кремль, зокрема до 31 березня захопити всю Донецьку область.

"Звісно, що ці плани ворога не будуть реалізовані. Але росіяни все одно намагаються цього досягти", – зауважив військовий експерт.

Ситуація під Бахмутом: коротко