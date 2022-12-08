Будь-який рух військ Росії на оточення Бахмута означає удар ЗСУ, – полковник

Наразі російські загарбники окупували майже всю Луганщину та трохи більше ніж половину Донеччини. Втім, поставлене росіянам завдання щодо захоплення всього Донбасу ніхто не скасовував.

Для цього є кілька ключових міст вздовж лінії фронту: Вугледар, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка і Сіверськ. Зараз ця лінія фронту є досить стабільною та має довжину трохи більше ніж 100 кілометрів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Не тільки Бахмут, а вся ділянка фронту

Східна лінія фронту має короткі логістичні ланцюжки з Росією, тому сюди постійно стягують резерви, зокрема особовий склад, озброєння та боєприпаси.

Це дуже гаряча та небезпечна ділянка лінії фронту – не тільки Бахмут, а вся ділянка довжиною в 100 кілометрів,

– зауважив Світан.

Він пояснив, що до Бахмута прикута увага зокрема й через те, що в районі міста працює ПВК "Вагнера". Так, у цій точці вагнерівці використовують максимум ресурсу російської армії: й живої сили, й військової техніки та боєприпасів.

Росіяни не зможуть оточити місто

Окупантам необхідно захопити місто, щоб вийти на водогін, який розташований за ним. А далі почати рух в бік Слов'янська та Краматорська. Втім, Бахмут не дає загарбникам цього зробити, оскільки виступає як гарний укріпрайон.

Там достатньо наших військ, щоб утримати лінію фронту в цьому районі. Вона підтримується фланговими гарнізонами – північним та південним, тому будь-який рух російських військ на оточення Бахмута зустрічає фланговий удар наших гарнізонів,

– підкреслив військовий експерт.

На його думку, загарбницьким військам не вдасться оточити місто та пробити його. Крім того, зараз фронт стабілізувався і наші резерви підійшли з правого берега Дніпра в цей район.

"Зараз там працює збільшена кількість нашої артилерії та підвезена певна кількість боєприпасів, тому найближчим часом на Донецькому напрямку не буде проблем", – сказав полковник запасу ЗСУ.

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ЗСУ у вигідному становищі

Окупанти, не рахуючи, кидають своїх військових на Бахмутський напрямок, але співвідношення сил, коли наші бійці перебувають в обороні не показує загального бойового потенціалу. Так, ЗСУ базуються в місті та використовують його межу як лінію оборони.

Ми щонайменше в більш комфортному становищі. А з військової точки зору ми ще й в більш вигідному становищі щодо бойової міці, тому співвідношення стволів або особистого складу не покаже реальної ситуації,

– відзначив Світан.

За його словами, українські захисники мають меншу кількість особового складу та озброєння, але все одно утримують лінію фронту. До того ж росіяни, які наступають з поля на місто, зазнають великих втрат.

Є 2 варіанти розв'язання ситуації в районі Бахмута

На думку військового експерта, Збройні Сили України будуть виснажувати ворога. А після цього – самі підуть у наступ, але є ще один сценарій.

Є ще один маневр, який ми можемо зробити. Ми можемо піти в наступ в районі Лисичанська та зайти в тил попаснянському угрупуванню, що тисне на Бахмут,

– повідомив полковник запасу.

Він підкреслив, що така опція існує, але все залежить від планів нашого командування.

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