Не бої за місто: що вирішить долю Бахмута

Російські загарбники оточили Бахмут на Донеччині з 3 сторін і продовжують наступати. Однак західний напрямок перебуває під контролем Збройних Сил України.

Саме цим маршрутом Україна здійснює майже все постачання міста. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Логістика на Бахмутському напрямку є, але вкрай складна

Відстань між крайніми позиціями ворога на півночі та на півдні Бахмута становить близько 5 кілометрів. Тобто фактично є лише 5-кілометрове "вікно" через яке завозять майже все – боєкомплект, їжу та питну воду. Окрім того, туди треба перекидати новий особовий склад, а також вивозити поранених з міста.

Це все здійснюється у межах цього п'ятикілометрового широкого "вікна". Окрім того, майже за відсутності великих серйозних доріг,

– зауважив Дикий.

За його словами, наразі логістика зберігається, але є вкрай складною. Вона здійснюється через територію, яка повністю прострілюється окупантами. А також другорядними ґрунтовими дорогами, що уповільнює та ускладнює всі ці транспортні перевезення.

"Саме це є найслабкішим місцем оборони Бахмута. Гарнізон тримається абсолютно героїчно та професійно", – підкреслив екскомандир роти батальйону "Айдар".

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Які бої стануть вирішальними для Бахмута

Збройні Сили розумно тримають оборону Бахмута й втрати ворога в рази перевищують наші. Втім, це все можливо поки зберігається це "вікно" на заході міста. Окупанти також це розуміють, тому кидають основні сили на те, щоб звузити цей логістичний маршрут і за можливості остаточно його перебити.

Фактично доля Бахмута вирішиться не в самому місті. Вона вирішиться за містом – там, де йдуть бої за траси,

– припустив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Він зауважив, що північна траса фактично безнадійно перебита. Загарбники закріпилися там на панівних висотах вже тривалий час і вибити їх звідти є складним завданням. Однак шанси ще є на півдні Бахмута. Ворог прострілює цю дорогу, але ще не перейшов її. Отже, є можливість відтиснути росіян від південної траси.

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У такому разі український гарнізон може триматися скільки завгодно, оскільки буде нормальне транспортне сполучення.

"Якщо ж навпаки – ворогові вдасться перетнути трасу і закріпитися за нею, наприклад, в районі Часового Яру, тоді логістика стане майже неможливою і в цій ситуації, найімовірніше, буде доцільно переходити на іншу лінію оборони. Фактично в Бахмуті йде бій за кожен будинок, але вирішальними й принциповими стануть бої за дороги", – сказав Дикий.