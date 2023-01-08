Цифра вражає: Арестович відповів, скільки окупантів Росія поклала під Бахмутом і Соледаром

Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Лише під Бахмутом і Соледаром ворог поклав десятки тисяч окупантів.

Олексій Арестович зауважив, що у Соледарі – дуже важка, водночас стабільно контрольована ситуація, інформує 24 Канал. Росіяни не мають успіхів й продовжують брехати.

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Зокрема, Арестович заявив, що окупанти брешуть про взяття Соледара та про те, що російські загарбники – у центрі міста. Ворог хоче відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар – Слов'янськ.

Окупанти зазнають колосальних втрат. Російська армія намагається добитися хоч якихось результатів коштом атак смертників.

Тисяч вже під 80 – вбитими та пораненими. При взятті двох районних центрів,

– заявив Арестович.

Міноборони про ситуацію у Соледарі

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 8 січня на концерт до Кобзона поїхали вже 111 170 окупантів. Лише за добу ліквідувати вдалося 430 окупантів.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – заявила, що ситуація на Сході залишається складною. Зокрема, дуже важко – у Соледарі.

На деяких ділянках Донецької області українські захисники крок за кроком просуваються вперед.