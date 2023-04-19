Росіяни цілодобово тиснуть біля Бахмута, – воїн ЗСУ про шокуючу тактику противника

На Бахмутському напрямку ситуація залишається дуже складною. Ворог намагається штурмувати українські позиції, як і раніше, а на деяких ділянках з більшою силою.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон. Він зауважив, що росіяни б'ють не влучно, але мають "дуже багато старого радянського металобрухту, який досі стріляє".

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Військовий розповів, що у Бахмуті ворог застосовує всю можливу зброю, донищує місто до руїн, зараз його майже не залишилося. 100% тамтешніх будинків пошкоджено, деякі зруйновані вщент, до фундаменту.

Ворог застосовує свою стару так звану Жуківську тактику – б'є артилерією та живою силою.

Спочатку йде перший ешелон, це ті, хто не підлягають евакуації, обмотані трьома білими пов'язками. Висікають, де перебувають вогневі позиції ЗСУ і починається масований артилерійський удар,

– розповів боєць.

Окупанти тиснуть майже цілодобово

Окупанти буквально знищують квартал за кварталом і населені пункти, що поряд з містом.

Конон розповів, як батальйон "Свобода" спостерігав, що в місця, куди прилітав снаряд і утворювалася вирва, одразу вскакували всі, хто йшли в першій лінії, бо йшли вони без зброї, а з лопатами і починали окопуватися.

Штурми в місті не припиняються, вони лише зростають. Росіяни зараз штурмують невеликими групами, до 15 осіб. Вони знищуються одразу ж після виявлення. Проте ворог зараз працює майже цілодобово. До цього активізація спостерігалася в сутінках вранці та ввечері, але зараз окупанти намагаються сунути сильно та постійно.

Була така ситуація, коли ми перебували на позиціях, росіяни починали перти всією лінією зіткнення на Бахмутському напрямку. Це від 5 до 7 кілометрів, на яких одночасно почався штурм. Кривавий бій був. Окупант зазнав там величезних втрат, був відбитий, але, на жаль, ціна цьому є. Наші хлопці, які теж загинули в бою – це титани, які боронили країну і місто Бахмут. Ми однозначно за них помстимося,

– резюмував Конон.

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