На Бахмутському напрямку прикордонники знешкодили понад 20 окупантів: ті лізуть великими масами

Російські загарбники намагалися атакувати опориний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Однак, українські воїни дали гідну відсіч.

Так, прикордонники знищили вісім окупантів. Ще 13 загарбників отримали поранення, інформує 24 Канал.

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"Свіжі" втрати окупантів на Бахмутському напрямку

У ДПСУ розповіли, що російські війська намагались атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення.

Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку. Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів,

– підкреслили у Держприкордонслужбі.

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Окупанти лізуть в атаку великими масами

Військовослужбовець 5 окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк в ефірі національного телемарафону розповів, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує невпинно атакувати позиції Сил оборони.

Загарбники змінили свою тактику. Якщо ще два місяці тому вони підходили до передових позицій по 5 – 6 людей, то тепер йдуть в атаку великими групами. Також російські військові активно застосовують свою артилерію та авіацію. Використовують буквально все, що в них є.

Сиротюк також зазначив, що проти наших захисників діють вагнерівці. Їм дали вказівку будь-що досягати просування вперед, не шкодуючи людей.

Якщо раніше ворога треба було десь вишукувати, підіймати коптер, спостерігати за ним, бачити одного – двох противників і працювати по них, то зараз ми бачимо десятки їх,

– підсумував військовослужбовець.