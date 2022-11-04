У Шойгу вирішили кинути Прігожина на "фарш" під Бахмутом
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
Цікаве явище мало місце бути під Бахмутом. Підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" зазнають зараз там серйозних втрат і вимагають підкріплення, грубо кажучи – ресурсу для відновлення боєздатності.
Війна за гарматне м'ясо
Щодо ресурсу Прігожин особисто дав запит Міністерство оборони Російської Федерації щодо виділення на цей напрямок для його підрозділів "чмобіків". Відповідь була негативна.
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Тобто Міноборони РФ визначило монополію на м'ясну продукцію, а Женечка нехай цілодобово не спить, по виправних колоніях катається, вербує зеків, а "чмобиків" йому не бачити.
Це, до речі, дуже показово, оскільки демонструє рівень внутрішньої конфронтації у військово-політичному середовищі Росії.
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