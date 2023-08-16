Не витримує конкуренції: яку зброю використовують окупанти на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку росіяни використовують здебільшого стару радянську техніку. У ворога є багато такої зброї.

Лейтенант батальйону Свобода Роман Конон розповів 24 Каналу, що танки загарбників не витримують конкуренції із новітніми зразками, але все одно несуть загрозу.

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"Все-таки у них дуже багато такої техніки. Нехай навіть розконсервований танк, якому 70 чи 80 років. Хай там як, це танк, який стріляє. Наголошую, що стріляє не точно, не витримує конкуренції з новітньою технікою, але у будь-якому випадку несе загрозу", – підкреслив він.

Така ж ситуація з артилерійськими установками, які б'ють неточно. Окупанти навіть не намагаються бити точковими ударами, а випалюють квадратні кілометри.

Хто воює на Бахмутському напрямку

Роман Конон зазначив, що є певні підрозділи росіян, які вміють воювати, однак їх дуже мало. Здебільшого на Бахмутський напрямок кидають мобілізованих окупантів, яких вчать лише крокувати.

Це здебільшого частково мобілізовані з глибинки. Їх мобілізували, навчили крокувати та кинули у це пекло на Бахмутський напрямок. Є певні підрозділи окупантів, які знають, як воювати, проходили не одну гарячу точку. Але це переважна меншість,

– сказав військовий.

Конон про техніку ворога біля Бахмута: дивіться відео

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