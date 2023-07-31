Фронт росіян може посипатись: ЗСУ близькі до оперативного оточення Кліщіївки

Бої за Бахмут тривають. На цьому напрямку фронту ЗСУ поступово, але впевнено просуваються. Зокрема, наші захисники близькі до оперативного оточення Кліщіївки. Це може стати першим кроком до каскадного обвалу фронту.

При цьому варто не недооцінювати сили ворожих військ. Вони намагаються чинити супротив та стримувати український контрнаступ. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Відправна точка для обвалу фронту

Запеклі бої тривають у районі Кліщіївки. Це важливий сектор, де Україна може створити передумови для знищення угруповання у Бахмуті.

Рухаємось до оперативного оточення цієї зони. Якщо нам вдасться знищити це угруповання або якби кілька тисяч росіян здались в полон, це справді може стати першої відправною точкою для каскадного обвалу фронту,

– наголосив Петро Черник.

Поки це перспектива, яка може відкритись перед ЗСУ. Однак варто не поспішати із передчасними висновками та спостерігати за розвитком подій.

Втім при навіть таких невтішних прогнозах для російських окупантів, вони не відійдуть з Бахмута. На це є доволі проста причина.

"Це політичне рішення. Путін навіть нагородив "героїв" за "взяття Бахмута". Тож вони будуть надалі класти там все, що можуть. Це насправді вітається", – зазначив військовий експерт.

Петро Черник про перспективи оточення Кліщіївки: дивитись відео

Сили ворога досі чинять сильний спротив

Найважчі бої за Бахмут точилися між Збройними Силами України та вагнерівцями. Зараз же воюють здебільшого регулярні війська. Однак при цьому ситуація не є легшою.

Справді вагнерівці – чи не найбоєздатніші частини московського імперіалізму, бо ж це не армія, а приватна структура. Але й регулярні війська воюють успішно. Не можна ворога недооцінювати,

– підкреслив Черник.

Російська армія також стоїть на смерть і українські захисники роблять дуже складну роботу. Втім при цьому стратегічна ініціатива залишається на боці ЗСУ.

Завзятість та мотивація українських військових підірвала два постулати класичної війни:

ті, хто наступають, мають мати кратну перевагу в 3 – 5 разів. ЗСУ ж в суттєво меншій кількості, але проводять наступ;

ті, хто наступають, зазнають більше втрат. Противник зазнає у 8 – 9 разів зазнає більше втрат, як у техніці, так і в особовому складі.

"Але знову ж, чисельний потенціал та їхній фанатизм – помирати за родіну, Путіна, "вєлічіє" – ми скасувати не можемо", – резюмував військовий експерт.

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