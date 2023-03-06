Українські військові не пішли з Бахмута: у ЗСУ показали кадри пекельної боротьби

Ворог намагається оточити Бахмут. Однак наші воїни роблять все можливе, аби втримати місто-фортецю.

Українські військові не пішли з Бахмута. Місто досі перебуває під контролем ЗСУ.

Важливо Що б далі не було з Бахмутом, у Росії вже навряд чи будуть сили продовжувати наступ далі, – ISW

ЗСУ ведуть пекельні бої з ворогом

Безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.

Увага, нецензурна лексика! Як наші захисники обороняють місто: дивіться відео 18+

На кадрах видно, що від міста не залишилось живого місця: усі будинки – знищені та спалені. Наші захисники щодня докладають титанічних зусиль, аби дати відсіч окупантам.

На щастя, їхні старання не обходяться даром: воїни показали кадри з дрона, де посеред українських лісів та полів лежать вбиті загарбники.

Що коїться в місті

24 Канал терміново збирає гроші на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників у Бахмуті. Саме завдяки їм вдалось захопити трасу, і не дати окупантам оточити місто. Щоб долучитись до зброру, переходьте за посиланням

За словами українського прикордонника, який обороняє місто, російські окупанти намагаються продавити фланги української оборони. За словами військового, росіяни із самого ранку обстрілюють Бахмут. Окупанти здебільшого здійснюють атаки з мінометів та артилерії.

"Намагаються продавити наші фланги, але Держприкордонслужба спільно зі своїми побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто", – сказав боєць.

Оборонець Бахмута розповідає про ситуацію в місті: дивіться відео

Що може вирішити долю Бахмута: коментар військового