Українські військові не пішли з Бахмута: у ЗСУ показали кадри пекельної боротьби
Джерело:93 бригада Холодний Яр
Ворог намагається оточити Бахмут. Однак наші воїни роблять все можливе, аби втримати місто-фортецю.
Українські військові не пішли з Бахмута. Місто досі перебуває під контролем ЗСУ.
Важливо Що б далі не було з Бахмутом, у Росії вже навряд чи будуть сили продовжувати наступ далі, – ISW
ЗСУ ведуть пекельні бої з ворогом
Безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.
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На кадрах видно, що від міста не залишилось живого місця: усі будинки – знищені та спалені. Наші захисники щодня докладають титанічних зусиль, аби дати відсіч окупантам.
На щастя, їхні старання не обходяться даром: воїни показали кадри з дрона, де посеред українських лісів та полів лежать вбиті загарбники.Важливо! 24 Канал терміново збирає гроші на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників у Бахмуті. Саме завдяки їм вдалось захопити трасу, і не дати окупантам оточити місто. Щоб долучитись до зброру, переходьте за посиланням.
Що коїться в місті
За словами українського прикордонника, який обороняє місто, російські окупанти намагаються продавити фланги української оборони. За словами військового, росіяни із самого ранку обстрілюють Бахмут. Окупанти здебільшого здійснюють атаки з мінометів та артилерії.
"Намагаються продавити наші фланги, але Держприкордонслужба спільно зі своїми побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто", – сказав боєць.
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Що може вирішити долю Бахмута: коментар військового
- Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що російські загарбники оточили Бахмут на Донеччині з 3 сторін і продовжують наступати. Однак західний напрямок перебуває під контролем Збройних Сил України.
- За його словами, наразі логістика зберігається, але є вкрай складною. Вона здійснюється через територію, яка повністю прострілюється окупантами. А також другорядними ґрунтовими дорогами, що уповільнює та ускладнює всі ці транспортні перевезення.
- Відстань між крайніми позиціями ворога на півночі та на півдні Бахмута становить близько 5 кілометрів. Тобто фактично є лише 5-кілометрове "вікно" через яке завозять майже все – боєкомплект, їжу та питну воду.
- Збройні Сили розумно тримають оборону Бахмута й втрати ворога в рази перевищують наші. Фактично доля Бахмута вирішиться не в самому місті. Вона вирішиться за містом – там, де йдуть бої за траси.
- Він зауважив, що північна траса фактично безнадійно перебита. Загарбники закріпилися там на панівних висотах вже тривалий час і вибити їх звідти є складним завданням. Однак шанси ще є на півдні Бахмута. Ворог прострілює цю дорогу, але ще не перейшов її. Отже, є можливість відтиснути росіян від південної траси.