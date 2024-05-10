Втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення", – Павлюк

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю висловився щодо Часового Яру. На його думку, основною проблемою для ЗСУ є не брак людей, а нестача техніки.

Щодо Часового Яру схожу думку висловив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. Мовляв, це лише питання часу, коли впаде місто. Водночас захоплення Часового Яру відкриє росіянам шлях на останні великі міста Донецької області.

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Павлюк про Часів Яр

Втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення", це просто "звичайний міський населений пункт", як процитували генерал-лейтенанта журналісти.

Утім, Часів Яр є ключем до групи міст, розташованих за ним. Це Костянтинівка, Дружківка, Лиман і Слов'янськ, які входять у Краматорську агломерацію. Падіння Часового Яру відкриє дорогу на Краматорськ і Слов'янськ – останні міські центри Донбасу, які залишаються під контролем ЗСУ. Поки що з усієї агломерації окупанти захопили тільки Бахмут.

Часів Яр – стратегічна висота за п'ять кілометрів на захід від Бахмута. Росіяни хотіли захопити її "до свята" 9 травня, та їм це не вдалося.

Яка ситуація біля Часового Яру

Інші заяви Павлюка

Критична фаза війни настане в найближчі два місяці, вважає генерал. Тому державі терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Було би добре отримати винищувачі F-16, які змогли би захистити небо від російських літаків – носіїв КАБів. До того ж це справило би на ворога психологічний ефект.

Росіяни "тестують" українську оборону, шукаючи найбільш вигідний для себе напрямок. Вони прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, але, ймовірно, атакуватимуть північно-східні райони Харкова та Сум.

ЗСУ готують нові бригади, частину з яких розгорнуть для захисту Києва. Загалом бригад буде 10.