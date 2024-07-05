ЗМІ повідомили, скільки військових Росія втратила в битві за Часів Яр

Російська окупаційна армія втратила 99 тисяч своїх військових убитими й пораненими у битві за Часів Яр.

Напружені бої за місто Часів Яр на Донеччині тривають вже кілька місяців поспіль. 4 липня стало відомо, що українські військові відійшли від мікрорайону Канал у місті задля збереження життя наших захисників.

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Скільки окупантів втратила Росія

Захоплення частини Часового Яру, міста, де колись проживало 12 000 людей, коштувало росіянам тисяч втрат.

Росія досягла певного прогресу на місці, але навіть це коштує величезних витрат,

– прокоментував Мік Раян, генерал австралійської армії у відставці.

За його словами, витративши стільки життів, Росія, "здається, згаяла свій останній шанс завдати вирішального удару Україні у цій війні".

Після того, як Україна втратила контроль над мікрорайоном "Канал", росіяни намагатимуться там просунутися. Окупанти хочуть перетнути в кількох місцях канал Сіверський Донець – Донбас, адже їм дуже важливо налагодити через нього логістику.

Аналітики зазначають, що росіяни продовжать наступ на цьому напрямку. Вони повільно просуваються вперед ціною величезних втрат серед особового складу і техніки, завдаючи при цьому набагато менших втрат українським силам.

Причиною великих втрат автори матеріалу назвали перекидання новобранців на фронт "без адекватного керівництва, підготовки чи обладнання".