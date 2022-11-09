ЗСУ розбили штабні колони ворога, а росіяни підривають мости: що відбувається біля Снігурівки

8 листопада внаслідок тиску та просування ЗСУ в Снігурівці Миколаївської області сформувалися штабні колони росіян. Утім, наші артилеристи розгромили їх південніше міста.

Результатом артилерійської роботи наших воїнів стало зменшення війська окупантів на понад 100 бійців. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Руйнуванням мостів окупанти роблять гірше собі

Відповідна "неприємність" спричинила паніку в російському керівництві та серед загарбників, які ще намагаються оборонятися в Снігурівці. Крім того, окупанти почали підривати мости без попереднього відведення звідти військ. Мовиться про наступні мости:

Міст через канал Інгулець південніше Снігурівки . Внаслідок підриву цього моста росіяни, які там обороняються залишилися в оточенні;

. Внаслідок підриву цього моста росіяни, які там обороняються залишилися в оточенні; Дар'ївський міст через Інгулець, яким росіяни практично не користувалися через його значні пошкодження нашою артилерією. Однак суттєвим є те, що поруч з ним була понтонна переправа, яку росіяни перемістили на Дніпро.

через Інгулець, яким росіяни практично не користувалися через його значні пошкодження нашою артилерією. Однак суттєвим є те, що поруч з ним була понтонна переправа, яку росіяни перемістили на Дніпро. Міст через Балку Кам'янку в районі села Новокаїри. Це унеможливить комунікацію з гарнізоном окупантів в селі Милове.

Після того, як росіяни зранку продовжили "жест доброї волі" щодо мостів, не залишилось жодної можливості переправитися від Снігурівки до гирла Інгульця,

– підкреслив Молчанов.

Так, у росіян від початку цієї доби відсутня можливість керувати своїми оперативними резервами та перекидати їх на ті напрямки, які цього потребують. Крім того, оборона окупантів також стала безперспективною.

Молчанов розповів, що відбувається в районі Снігурівки: дивіться відео

Як на фронт вплине втрата Снігурівки

За словами Молчанова, втрата загарбниками Снігурівки призведе до подальшої втрати фронту в районі Калинівське – Євгенівка – Василівка. Так, не маючи там природних рубежів та сіл, за які можна було б "зачепитися", росіяни будуть змушені будуть відступити до лінії Лиманець – Високе з виходом на наявну лінію фронту.

ЗСУ зможуть зайняти цей "голий степ" та бити їх в тил того угруповання, яке є вже на правому березі Інгульця південніше Снігурівки,

– зауважив херсонський активіст.

Які переправи ще функціонують

Утім, коли росіяни зберуться тікати з Херсонщини, то їм доведеться робити це пішки, оскільки мостів, якими міг би рухатися транспорт залишилося небагато. Наразі функціонують наступні переправи:

гребля Каховської ГЕС, яка досі функціонує, але по ній постійно ведеться вогонь;

баржева переправа біля Каховського моста, на якій також трапляється "бавовна", але пішки її ще можна перейти;

баржева переправа від Голої Пристані до набережної Херсона.

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Росія унеможливлює втечу своїх військових

Військове командування країни-агресорки ніколи не рахувалося з життями своїх військових, тому підриває мости без попереднього відведення військ. Ймовірно, в Кремлі вирішили лишити окупантів напризволяще, щоб вони не мали можливості втекти та стримували ЗСУ.

Крім того, Росія відводить на лівий берег ті плавзасоби, які ще вціліли. Й у такий спосіб додатково унеможливлює відступ своїх військових.

Самочинна втеча стає просто неможливою, можна лише здатися або загинути,

– відзначив Молчанов.

На його думку, крах оборони росіян та остаточний відхід на лівий берег Дніпра – це справа кількох днів. Якщо ж вони спробують чинити опір, то це лише призведе до втрат з їхнього боку.