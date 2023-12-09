За ніч підготували позиції, – командувач ТРО розповів, як вдалося завадити захопленню Києва

Територіальна оборона відіграла одну з головних ролей в обороні Києва. Основі бої розгорталися на підступах до української столиці. В результаті успішних дій Сил оборони росіянам так і не вдалося зайти в Київ.

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. Як він розповів, командувач оборони Києва доручив йому перевірити готовність на одному з напрямків.

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Як ворог не перейшов річку Ірпінь і не зайшов у Київ

За словами Баргилевича, його відправили в район Гостомельського мосту. Прибувши на місце, він там і залишився на певний час.

Довелося оперативно організовувати оборонні позиції на тій ділянці. Нам активно допомагали місцеві жителі. Фактично ми за ніч підготували позиції та були готові до бою,

– розповів командувач ТрО.

Він додав, що на підсилення також прибув один з підрозділів бригади Києва.

"Вони тримали певні позиції, і противник не перейшов річку Ірпінь та не зайшов у нашу столицю", – підкреслив військовий.

На його думку, сили ТрО зробили вагомий внесок в оборону Києва. Особливо це було відчутно під час перших боїв.

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