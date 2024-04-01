Це Мощун, – Павлюк назвав вирішальне місце у битві за Київщину

Вирішальний злам у боях за Київську область відбувся на північному заході від української столиці. Мовиться про село під назвою Мощун.

Саме там українським військовим вдалося зупинити наступ росіян на Київ, не дозволивши їм розпочати наступ на центр столиці. Про це в ефірі телемарафону розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, передає 24 Канал.

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Павлюк розповів про важливість Мощуна у битві за Київщину

Генерал зазначив, що 19 – 20 березня 2022 року були вирішальні бої за Мощун. За словами Павлюка, це був той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва.

Якби вони змогли розвинути наступ, то ми уже боролися б безпосередньо за вулиці Києва,

– пояснив командувач Сухопутних військ.

Він зауважив, що тоді українським військовим вдалося підірвати дамбу та змити всі мости, які росіяни побудували, щоб перекинути основні сили. Також наші захисники знищили підрозділ окупантів, який захопив плацдарм.

"Після того, як 19-го числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити у тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почався вивід їхніх підрозділів з території України. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращі" – наголосив Павлюк.

Генерал також підтвердив, що українські військові одразу після Мощуна українські військові почали наступ по тилах противника, його флангах, щоб відсікти від логістичних маршрутів і маршрутів виходу за територію України.

Це для них було дуже неочікувано і призвело до певної паніки, що й змусило їх залишити нашу територію,

– розповів військовий.

У росіян тоді не залишилося сил для перекидування на Київ

Павлюк також поділився думкою, що причиною невдачі російського наступу стала розпорошеність сил росіян. Адже основне угруповування окупантів, яке мало знищити наш основний кулак, було на сході.

"Але і там завдяки мужності наших людей і підготовці до оборони на тому напрямку, ми змогли не тільки втриматися, а й завдати таких уражень, що буквально за перший тиждень вони зазнали колосальних збитків у тому угрупованні, яким наступали", – зауважив генерал.

Він також зазначив, що росіянам тоді довелося відводити сили й засоби з низки напрямків, щоб втримати захоплені ними території. Це відбулося не лише на Київщині, але й на Харківщині, у районі Маріуполя тощо. Тому ресурсів для нарощування сил і засобів у Київській області в окупантів просто не залишилося.

Вони недооцінили нашу армію і спротив населення, те, що все населення піднялося проти них. Недооцінили те, що, можна сказати, кожний метр землі давався їм із боєм, а вони планували пройтися урочистим маршем,

– підкреслив Павлюк.

Водночас командувач Сухопутних військ наголосив, що також у перемозі у боях за Київську область була й заслуга ЗСУ та тодішніх керівників обороною Києва. Адже все було зроблено професійно та правильно.