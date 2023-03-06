Росіяни бояться використовувати техніку, бо вона горить, – боєць ЗСУ про бої біля Кремінної

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції наших воїнів в районі Кремінної, що на Луганщині. Ворог частіше використовує там піхоту, а не важку техніку.

Крім того, окупанти перекидають дедалі більше піхоти на цей напрямок. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та військовий інструктор Віталій Біляк.

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Ворог боїться застосовувати бронетехніку, бо ЗСУ спалюють її

Боєць ЗСУ повідомив, що окупаційне військо вже не застосовує танки близько до позицій українських захисників. За його словами, росіяни витримують дистанцію у близько 200 метрів.

Їхні танки горять, тому вони вже не штурмують ними наші позиції у великій кількості. Це поодинокі випадки. Напевно росіяни вирішили поберегти трохи техніки й більше пішло піхоти,

– зазначив Біляк.

Він додав, що на цьому напрямку у ворога згоріло дуже багато техніки, особливо найсучасніших танків Т-90. Ледь не кожен день Збройні Сили України знищують тут бронетехніку окупантів. Зокрема, танки, бойові машини підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" або БМП-3.

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Окупанти активно залучають піхоту

Водночас піхоту окупанти намагаються залучати малими групами по 10 осіб. Однак на один невеликий напрямок фронту (100 – 200 метрів) загарбники кидають не одну групу, а п'ять, тобто 50 осіб.

Кілька днів тому росіяни просто кидали одну групу по 50 осіб і втратили велику кількість піхоти. Відтак, переходять до нових дій,

– розповів боєць ЗСУ.

Він також розповів, що українські бійці відійшли на близько 2,5 – 3 кілометри через те, що ворог танками та авіацією розбив попередні позиції. ЗСУ здійснили відхід, щоб укріпитися на нових позиціях та мати змогу ефективніше вести оборонні дії поки не підтягнуться танки та важка техніка.

Він підкреслив, що важка техніка вкрай необхідна українським захисникам, щоб здійснювати штурмові дії та надалі звільняти наші території від загарбників.

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