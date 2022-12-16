В окупантів серйозно кровоточить "підчерев'я" на одному з найгарячіших напрямків фронту

Протягом останнього тижня російські окупанти, використовуючи ресурс підрозділів 20-ї та 41-ї загальновійськових армій, зокрема 237 танкового полку, 252 та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також 55-ї мотострілецької бригади, намагалися здійснювати відчайдушні наступальні дії в районі Кремінної.

Демілітаризація власноруч

Результат? Результат – Збройні Сили України в районі Діброви, у напрямку Кремінної просунулися на 1,5 кілометра, не просто зайнявши нові позиції, а й розширивши навколо населеного пункту сіру зону, тобто збільшивши те, що я жартома називаю оперативне оточення сірою зоною.

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Тобто протягом останнього тижня, хоча, насправді, набагато довше, всі ці вищезгадані підрозділи, і не тільки, вони просто демілітаризувалися в марних наступальних рефлексіях, тим самим ще більше нівелюючи свій оборонний потенціал.



Окупантів потроху відтісняють від Кремінної / Фото "Східного варіанту"

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Простий вибір для окупантів

І в цій усій чудовій історії поки без відповіді залишається лише одне питання – який напрямок у російських окупаційних військ посипається першим – Кремінна чи Сватове?

Не хочеться гадати на кавовій гущі, але, схоже, південно-західне "підчерев'я" у російських окупаційних військ кровоточить нестримно і незворотно.