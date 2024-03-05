Як Шойгу Кринки "зачистив"․ Якими є масштаби втрат росіян на лівобережжі Херсонщини – документи

Колись у селі Кринки на березі Дніпра жило близько 900 людей, та зараз від населеного пункту там лише назва. Минулої осені ЗСУ вдалося захопити плацдарм у селі для подальшого наступу на окупованому лівобережжі Херсонщини. У селі почалися запеклі бої.

Спершу росіяни кинули всі сили на те, аби вибити наших воїнів з села, у хід пішла бронетехніка, авіація та інше озброєння. Однак згодом самі ж окупанти були вражені кількістю втраченої техніки. Тому далі російське командування відправляло бійців на штурм українських позицій пішки.

20 лютого 2024 року у Москві міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу збрехав про нібито "зачищення" Кринків і повний контроль над селом. Однак там продовжуються бої. Жодна зі сторін не контролює населений пункт повністю.

Звісно, втрати росіян у боях в Кринках не порівняти з втратами в Авдіївці. Проте історія тут зовсім інша – це бої в одному невеликому селі на Херсонщині, які наскільки тривожать окупантів, що про цей населений пункт Шойгу говорить з Путіним.

Раніше ми розповідали вам історію такого собі Владіміра – окупанта з Іркутської області, який у в'язниці вирішив підписати контракт та піти добровільно вбивати українців. На мобільному телефоні окупанта ми знайшли документи, які свідчать про втрати військової частини №12266, яка відправляє в основному бійців для 24-го та 26-го мотострілецьких полків російської армії. І саме документи з телефона окупанта допоможуть нам більше розповісти про втрати росіян у боях за Кринки.

То ж скільки людей втратили росіяни за кілька місяців боїв на лівобережжі Херсонської області – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Історія Владіміра "Сімейна сага" кримінального подружжя․ Історія окупанта, який з тюрми відправився на фронт

Пазли склались докупи

Раніше ми розповідали вам про "легкі санітарні втрати" росіян на лівобережжі Херсонщини за наявними у нас документами, які свідчать про кількість загиблих в окремих полках росіян. Та втрати – це не лише про загиблих.

Згодом телеграм-канал "Николаевский Ванек" опублікував список дезертирів з військової частини №12266 за проміжок з липня по початок грудня 2023 року. Це теж втрати для росіян.

І цей весь перелік доповнить список поранених за аналогічний період, який за невідомих обставин сфотографував окупант Владімір з Іркутської області.

До повної картини не вистачає тільки списку зниклих безвісти, але й про це ми подбали. Тому далі пропонуємо вам ознайомитися з тим, яких втрат зазнає Росія у боях за Кринки на прикладі однієї військової частини – №12266. В основному ця частина надсилає окупантів до 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Крім цього підрозділу, в якому в основному воюють зеки, які підписали контракт в обмін на дострокове звільнення, на лівобережжі Херсонщини воюють ще такі підрозділи:

26-й мотострілецький полк;

28-й мотострілецький полк;

1445-й мотострілецький полк;

810-та окрема бригада морської піхоти;

17-й танковий полк.

Та втрати росіян у Кринках ми розглядатимемо саме крізь призму військової частини №12266, тобто в основному на прикладі 24-го мотострілецького полку.

Військова частина зі скелетами

Найперше, мабуть, варто розповісти про саму військову частину з міста Волгоград, а радше про те, який треш там відбувається.

У листопаді сестра одного з окупантів скаржилася у мережі, що вона передавала через "волонтерів" теплі речі на зиму для загарбників. "Волонтери" відзвітували, що відвезли всі пакунки окупантам, передавши все командиру, але потім її брат сказав, що ніхто нічого не отримував. Тобто командир залишив речі собі, хоча в коментарях росіяни радили сестрі окупанта звернути увагу на "волонтерів" – чи справді вони відвезли речі, чи, можливо, залишили собі?

Дружина іншого окупанта почала скаржитися, що не отримує грошей. За її словами, "ну добре, немає ротацій, але хоча б платіть гроші". Її чоловік уже понад рік на фронті, а обіцяні російським керівництвом виплати надходять із затримкою. У дописі, датованому груднем 2023 року росіянка скаржилася, що ще не виплатили кошти на вересень. Тобто у всій ситуації жінку окупанта цікавить тільки фінансова сторона.

Чоловіка ще одної росіянки, який від липня на фронті, випадково зарахували у список дезертирів і до вересня він взагалі не отримував грошей, а з жовтня йому почали платити бойові, але зарплатні так і не було.

Мама ще одного загарбника теж скаржилася на відсутність ротації та відпусток, мовляв, її сина цілий рік не відпускали додому. Тому він ще з кількома окупантами просто втекли з фронту. За це тепер йому світить покарання, бо його звинуватили в організації втечі.

Родичка ще одного окупанта каже, що той навіть не знав, що по документах він у відпустці, тому свій відпочинок він провів на передовій.

Донька ще одного окупанта каже, що її батько у пригніченому стані, оскільки командири жахливо ставляться до особового складу та посилають їх на беззмістовні завдання. Тих, хто відмовляється виконувати, – б'ють. Найчастіше окупантів карають тим, що їх кидають на яму.

Донька іншого загарбника скаржиться, що її батько потрапив під сильний обстріл і втратив пальці рук, але військова частина відмовляється відправляти його на комісію, яка визнає його непридатним, тому він продовжує служити. Своє рішення аргументують так: "Якщо всіх відпустити, то хто воювати буде?"

Росіяни скаржаться на військову частину №12266 / Скриншоти

"Легкі втрати" росіян

Почнімо, звісно ж, з "найлегших" втрат для росіян – тобто з ліквідованих окупантів. З власних джерел 24 Канал отримав списки загиблих окупантів з 24-го мотострілецького полку військової частини 12266. Мова йде про ліквідованих загарбників під час боїв за Кринки на Херсонщині, тобто восени 2023 року.

З цієї бригади, основним наповненням якої є достроково звільнені в'язні, які підписали контракт, за час боїв у Кринках восени 2023 року загинули щонайменше 72 окупанти. Серед них і 3 офіцери:

Самарін Ніколай Андєєвіч – підполковник ,

, Рибін Сєргєй Алєксандровіч – капітан ,

, Калінін Андрєй Сєргєєвіч – капітан.

Варто зазначити, що військове командування України підтвердило захоплення плацдарму в Кринках у жовтні 2023 року.

Список втрат 24 російського полку: дивіться фото

Санітарні втрати ворога

, то в січні журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ загалом знищили 153 одиниці ворожих танків, БТР, вантажівок, САУ та РСЗВ. Проте ці втрати стосуються усіх російських підрозділів, які намагаються вибити ЗСУ з плацдарму, а не тільки 24-го полку.

Фігурант нашого попереднього розслідування, окупант з умовним іменем Владімір (змінено через те, що доля його нам невідома) зберіг на своєму телефоні чимало цікавих документів. Серед підручників для саперів й розвідників, знайшлися й списки поранених з військової частини №12266, тобто в основному з 24-го мотострілецького полку, за період з липня до листопада 2023 року.

Усі прізвища через якість фото прочитати складно, проте чітко видно звання та дати поранень, то ж зараз буде хвилинка цікавої статистики.

За 5 місяців 2023 року на фронті зазнали поранень щонайменше 18 окупантів з військової частини 12266 з офіцерськими званнями, а саме:

молодший лейтенант – 1 поранений;

лейтенант – 4;

старший лейтенант – 3;

капітан – 2;

майор – 2;

прапорщик – 3;

старший прапорщик – 2;

підполковник – 1.

Сумарна кількість поранених на одну військову частину – 168 окупантів. Та якщо глянути на кількість поранених за місяць, стає зрозуміло, коли ситуація для окупантів значно погіршилася:

липень 2023 – 2 поранених;

серпень – 17;

вересень – 39;

жовтень – 48;

листопад – 62.

Поранені окупанти з військової частини №12266 / Фото 24 Каналу

У відсотковому співвідношенні майже 37% санітарних втрат військової частини №12266 припадають саме на листопад 2023 року.

Дезертирство як нова норма

Неабияк добре доповнює картину втрат військової частини й, зокрема, 24-го мотострілецького полку перелік тих, хто самовільно втік з фронту. Відповідні документи опублікував телеграм-канал "Николаевский Ванек". Мова йде про тих, хто дезертирував з липня по початок грудня 2023 року. І статистика таких втеч наступна:

у липні втекли 2 окупантів;

у серпні – 32;

у вересні – втеч не зафіксовано;

у жовтні – 21;

у листопаді – 12;

у перші дні грудня – 3.

Тобто щонайменше 75 окупантів самовільно полишили ворожі позиції на лівобережжі Херсонщині. Як ми бачимо, сплеск дезертирів був у серпні минулого року.

Перелік дезертирів військової частини 12266 / Фото "Николаевский Ванек"

Шукай, якщо зможеш: росіяни у відчаї

Та є ще одна категорія втрат – зниклі безвісти. Скільки таких у військової частини №12266 – невідомо, проте в соцмережах досі шукають 14 окупантів, які не виходять на зв'язок, 12 з них зникли в період з серпня по грудень 2023 року.

Однак це тільки левова частка зниклих безвісти. Багатьох насправді не шукають, бо немає кому. Наприклад, вже згаданий сьогодні окупант Владімір також зник, але жодного допису, в якому б давали оголошення про його пошуки, ми так і не знайшли, що і не дивно. Дружина у в'язниці, маленькі діти в сиротинці, мама померла, а батька немає. І хто шукатиме?

Росіяни шукають своїх родичів-окупантів / Скриншоти

І, звісно ж, є ті, хто поповнює обмінний фонд нашої держави, проте кількість окупантів з цієї військової частини, яка потрапила у полон, нам поки невідома.

Та якщо рахувати втрати росіян вбитими, пораненими, дезертирами та зниклими безвісти, яких розшукують родичі, то мова йде про 327 окупантів, яких втратила одна військова частина за 4 місяці. Якщо вважати, що 24-ий мотострілецький полк був укомплектований повністю цією військовою частиною, то в Кринки вирушили 2 100 окупантів і за час боїв до грудня 15,5% підрозділу, як нам точно відомо, було втрачено.

Проте це не остаточна цифра, бо ми не знаємо кількості зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон. Тому можна сміливо припускати, що втрати військової частини №12266 становлять щонайменше від 20 до 25% у боях за плацдарм у Кринках. Тобто 1/5 або чверть живої сили.

І це тільки один підрозділ з-поміж тих, яким вимушені протистояти наші воїни.