"Бавовна" свою справу робить: Гайдай розповів, що ситуація на Луганщині нині на користь ЗСУ

Ситуація на Луганщині абсолютно стабільна, але важка. Усе через те, що окупанти не припиняють обстріли. Утім їх поменшало у порівнянні з минулими місяцями.

Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що росіяни обстрілюють позиції ЗСУ по всіх напрямках – Сватівському, Кремінському та Білогорівському.

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"Бавовна", яка відбувається на складах окупантів, свою справу робить. І реально перебиває десь постійні логістичні нормальні сполучення щодо підвезення боєкомплекту. Але все одно не мало в них снарядів", – сказав Гайдай.

Окрім обстрілів, росіяни намагаються й штурмувати позиції української армії. Серед окупантів переважно "працюють" зеки з підрозділів "Шторм Z" – ув'язнені, які пішли не до ПВК "Вагнера", а до російського міноборони.

Також є російські підрозділи "Барс". Помітили на Луганщині й підрозділи кадирівців "Ахмат". Утім, прямих боєзіткнень у ЗСУ з ними поки що не було.

Можливо, чекають десь підкріплення. Але все одно це не допомагає російським окупаційним військам. Зараз ситуація по всіх трьох напрямках набагато стабільніша. Ця стабільність на користь Сил оборони України,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

Росіяни втікають з фронту

За даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Луганської області з фронту втікають російські дезертири з мобілізованих. Їх шукають підрозділи росгвардії в лісосмугах поблизу Новорозсоша.

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Ті випадки дезертирства серед окупантів, про які відомо, – це лише крапля в морі. Адже ворогу просто не вдається це приховати. Утім, дезертирства серед росіян набагато більше. Щоби втекти, окупанти гуртуються в групи від взводу й більше – тобто від 20 людей.

"Той випадок, який ми знаємо, де максимально втекло – близько 90 людей. Майже рота підготовлених вже, не дуже добре, але все одно підготовлених і достатньо дуже потужно озброєних людей пішла в бік Росії", – розповів Сергій Гайдай.

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