Бої за Піски, Авдіївку – там зараз пекло, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський 2 серпня опублікував нове відеозвернення. Він розповів про ситуацію на фронті.

Президент заявив, що українські військові роблять все, щоб окупанти отримували щоразу більші втрати. Проте наразі не можемо повністю забрати перевагу російської армії.

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"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу окупантів в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами", – сказав президент.

Постачання зброї

Президент відзначив ефективність HIMARS. Він наголосив, що Україна постійно працює над постачанням зброї.

Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом слова "справедливість",

– сказав Зеленський.

Як зазначив Зеленський, українські дипломати просувають необхідні рішення щодо зброї у державах-партнерах. Вони практично живуть у переговорах. Експорт зерна До протоки Босфор прийшло перше торгове судно з українським зерном. Воно здолало спеціальний коридор у Чорному морі. Зеленський сказав, що це успіх, але необхідна регулярність. "Це принцип потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року, – пояснив президент.

Зверніть увагу – повне звернення українського президента 2 серпня: дивіться відео