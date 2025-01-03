Тоді залишиться небезпечний шлях: якою є найбільша проблема біля Покровська

Ситуація біля Курахового напряму впливає на Покровський напрямок. Якщо місто паде, Росія зможе направити величезний людський ресурс в атаки на Покровськ, який є важливим для України через розташовану неподалік автодорогу та залізницю.

У разі перерізання залишиться лише один шлях через Слов'янськ, який перебуває під постійною загрозою обстрілів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що Україні не вистачає людей, і це серйозна проблема.

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Про ситуацію біля Курахового

Курахівський виступ, який глибоко заходить в підконтрольну територію ворогу, серйозно впливає на Покровськ. Але Курахове майже знищене, бої йдуть поблизу ТЕС.

Станцію та трубний завод утримують Сили оборони. Половина міста перебуває під контролем наших воїнів.

Якщо Курахове паде, це дозволить ворогу звільнити доволі значні людські ресурси й кинути їх в атаки на Покровськ,

– наголосив Павло Нарожний.

Чим важливий Покровськ

Покровськ – стратегічно важливе місто для України. За містом на відстані 5 – 7 кілометрів проходить автомобільна та залізнична дороги, що з'єднують Мирноград та Краматорськ.

У випадку перерізання цієї "артерії" у Краматорсько-Слов'янській агломерації залишиться одна автодорога через Слов'янськ. Вона також перебуває під небезпекою обстрілів, оскільки пролягає вздовж лінії фронту.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Окрім того, у цьому районі розташована єдина в Україні шахта з коксівним вугіллям – "Красноармійська-Західна". Це вже більше економічний фактор, аніж військовий.

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Чому росіяни не можуть пробитися "в лоб"

Військовий експерт розповів, що окупантів зупиняє 38 бригада морської піхоти, але її можливості також обмежені. Вона не може розтягнутися на нескінченну ширину й тримати всю лінію фронту.

Під Покровськ уже почали перекидати свіжосформовану 155 механізовану бригаду, у якої на озброєнні є САУ CAESAR і танки Leopard. Проте вона поки не має такого досвіду як вищезгадана бригада, яка раніше воювала у Кринках та інших гарячих місцях.

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Як діють окупанти

За словами Нарожного, росіяни використовують стандартну тактику: спочатку йдуть в лобові штурми, бачать, що не можуть пробити оборону, тому наступають по флангах.

Ворог штучно розтягнув лінію фронту – від Херсона, де є небезпека від диверсійних груп, які штурмують Дніпро, до Курська, де йдуть активні бойові дії. Через це нам не вистачає людей,

– зазначив він.

Українським військовим важко утримувати не самі населені пункти, а проміжки між ними – донбаські степи, де противник постійно тисне.