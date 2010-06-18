"Такого штурму я ще не бачив": інтерв'ю з бійцем загону "Тайфун" про бої за Покровськ

На Покровському напрямку важка ситуація. Росіяни намагаються обійти Покровськ з південного та північного напрямків. У ворога значний ресурс особового складу та засобів БпЛА.

Командир бойової групи спеціального призначення окремого загону "Тайфун" Нацгвардії Ларі в інтерв'ю 24 Каналу розповів про ситуацію на Покровському напрямку, найбільший штурм росіян від початку повномасштабного вторгнення та про БпЛА на фронті. Деталі – читайте далі у матеріалі.

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Під Покровськом важка ситуація

На Покровському напрямку сьогодні найважча ситуація. Окупанти хотіли захопити Покровськ ще восени минулого року, але завдяки титанічним зусиллям Сил оборони вдається утримувати його. На карті DeepState видно, що вони намагаються обійти місто з деяких напрямків. Яка тактика ворога?

Ситуація важка. Ворог зараз намагається обійти безпосередньо Покровськ із південного та північного напрямків. Застосовують велику кількість БпЛА. Наразі почастішали ударні нальоти з їхнього боку. Штурмові групи заходять малими підрозділами – все по-старому, нічого в них не змінюється. У них є значний ресурс особового складу, а також великий запас засобів БпЛА, які вони використовують. Стримуємо, коли є змога.

В ОСУВ "Хортиця" казали, що російські війська під Покровськом все-таки почали видихатися. Ви це фіксуєте?

На мою думку, дивлячись на лінію бойового зіткнення, на якій ми працюємо, я не бачу, щоб вони видихалися взагалі. Вони йдуть і йдуть. Ми разом із суміжними підрозділами,зупиняємо їх. Дуже важко, але ми працюємо на своє виснаження, і на їхнє також.

Повне інтерв'ю з військовим загону "Тайфун": дивіться відео

Щодо виснаження. Знаємо, що російські війська за рік наступу втратили тисячі танків і солдатів, але одна з причин, завдяки якій вдається втримувати наші позиції, – це безпілотники. Як вам взагалі вдається стільки часу утримувати позиції?

На мою думку, основний спосіб ураження з нашого боку – це БпЛА різного типу: ударні безпілотники літакового типу, FPV-дрони, а також "скиди" з розвідувальних дронів типу Mavic.

Ми зупиняємо ворога. У 2022 році "богами війни" була артилерія, зараз це – підрозділи БпЛА. Суміжні підрозділи також допомагають у спільній роботі зі знищення ворога. Ви говорите про тисячі танків і тисячі окупантів – так воно і є. Це все, на мою думку, роблять БпЛА.

Якщо порівнювати з 2022 роком, коли вони першими пускали піхоту, то зараз усе-таки першими йдуть малі групи. Тобто спочатку працюють безпілотники, а вже потім за ними заходять малі штурмові групи?

Якщо говорити про тактику росіян – це вже йде непотріб "на милицях" для виявлення наших вогневих позицій та точок вильоту БпЛА. Потім працюють їхні підрозділи БпЛА – по знищенню наших точок вильоту та вогневих позицій піхотинців.

Я майже пів року, навіть більше, перебуваю на Покровському напрямку – нічого не змінюється. Усе йде так само. Спочатку вперед йде так званий непотріб, ми починаємо їх знищувати, і тоді вони виявляють наші позиції та починають протидію. Скажу так: це дуже важкий противник, який вже добре навчився, і у них дуже кваліфіковані у своїй справі пілоти.

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Росіяни ще тиждень тому повідомляли, що їхні війська увійшли на територію Дніпропетровської області. Потім в ОСУВ "Хортиця" спростували цю інформацію і додали, що росіяни справді намагаються заходити на територію області, але живуть там недовго. Чи можете розповісти, якою дійсно є ситуація на кордоні з Дніпропетровщиною?

Я знаю інформацію по цьому напрямку трохи більше, ніж цивільне населення, але ж я там не працюю, тому не коментуватиму ситуацію щодо Дніпропетровщини. Ми працюємо трохи в іншій зоні відповідальності.

Засідки, оптоволокно і ШІ: як росіяни використовують дрони зараз

Росія почала використовувати замасковані FPV-дрони, які атакують із засідок, так звані ждуни. Була інформація, що вони вже працюють на оптоволокні. Чи зустрічали ви в роботі такі дрони?

Ми стикаємося з такими дронами, як ви кажете, з "ждунами". Так, вони роблять нам засідки. Раніше це робили ми – зі зброєю в руках, на ворога. А зараз це роблять підрозділи БпЛА. Так само вони ріжуть нам логістику. Є труднощі – змінюємо шляхи під'їзду. Це справді проблема, але рішення все одно є. Не будемо розголошувати це рішення.

Росіяни застосовують ударні дрони "Молнія" – FPV-літаки, які здатні долати понад 30 кілометрів. Чи зустрічалися вони вам і чим ці дрони відрізняються від звичайних?

Так, у нас одна з автівок пошкоджена якраз цим ударним літачком – "Молнією". Він несе трохи більшу бойову частину – снаряд, та має кращу дальність, ніж FPV-дрони. Проте їх не так багато у росіян, як засобів FPV.

Також одна з великих загроз на фронті – це дрони на оптоволокні. Чи багато їх на вашому напрямку та як ви їм протидієте?

Наразі цих дронів дуже багато. За останні майже пів року росіяни у дуже великому обсязі використовують засоби на оптоволокні. Вони намагаються дуже щільно перерізати нам шляхи під'їзду, контролювати всі наші дороги саме FPV-дронами на оптоволокні. У нас є протидія цим засобам, намагаємося розв'язувати це питання різними способами, але не будемо їх розголошувати.

Чи почали росіяни використовувати штучний інтелект для керування своїми дронами? Чи стикалися з цими засобами?

Я особисто зі своїм підрозділом не зустрічав такі дрони. Проте, спілкуючись із суміжними підрозділами, коли передаємо інформацію один одному, знаю, що по них застосовуються дрони з донаведенням зі штучним інтелектом. Така проблема є.

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Наразі вона не дуже велика. Це ще не допрацьована тема. Росіяни їх використовують, але не дуже часто. Я не чув про багато випадків їхнього застосування в смузі виконання бойових завдань, де перебуваю.

Ворог запускає по цивільних містах рої дронів, щоб якомога більше безпілотників могли влучити у ціль. Чи практикують росіяни таку тактику на фронті – саме там, де ви працюєте?

Звісно. Противник має кастомні частоти, дуже багато засобів, які може собі дозволити використовувати та повністю контролювати майже всю ділянку фронту FPV. Є проблемні ділянки, де працюють найдосвідченіші FPV-підрозділи. Там дуже важко з ними боротися, але в нас виходить – ми їх знищуємо.

Нещодавно з'явилося відео, на якому можна побачити, як наземні роботи допомагають евакуювати військових, коли навіть не було шансів їх евакуювати. Чи використовуєте ви цих помічників у своїй роботі?

Особисто ми не використовуємо, ми трохи інші за фахом спеціалісти. Проте відомо, як важко буває добратися до піхотинця. У 2022 – 2023 роках ми ходили пішки по 4 – 5 кілометрів, і це вкрай важко робити. Вважаю, що наземні дрони, як засоби ураження, не є боєздатними, але якщо вони здійснюють підвезення БК, поранених, забирають "300-х", то за ними майбутнє.

Ви говорили про те, що раніше могли підійти на відстань 5 кілометрів. А як зараз змінилась ситуація?

Зараз так звана killzone становить 25 кілометрів (зона ураження, де найбільш ефективно знищують сили противника – 24 Канал). Росіяни контролюють від лінії боєзіткнення відстань 25 кілометрів. Там постійно запускаються дрони в патрульному режимі. Вони все знають про нас, так само як і ми про них. Ворог контролює основні точки під'їзду на дуже великій дистанції.

Останній вихід в нас був проблемним – я виходив на дистанцію 14,5 кілометра від лінії боєзіткнення. У нас було знищено транспортний засіб, на якому ми вирушали на позиції.

Ми бачили, що росіяни організовують так звані коридори для боротьби з дронами. З нашого боку так само. Чи на Покровському напрямку працюють такі коридори?

У нас наразі немає таких коридорів. Ми їх бачили, чули про них, але особисто я їх не бачив. Створити їх доволі складно, але є інші способи протидії засобам FPV. Це системи радіоелектронної боротьби, це, як не дивно, помпові рушниці 12 калібру. Є ще інші можливості.

Чим літній наступ-2025 відрізняється від попередніх

У чому особливості літнього наступу росіян? Що виокремлює його від попередніх?

Велике зростання застосування засобів БпЛА. Минулого року ми були на Запорізькому напрямку, і там я не бачив стільки засобів, як цього літа.

У скільки разів змінилася кількість БпЛА, наскільки їх більше зараз?

Росіяни мають майже 100% контроль лінії боєзіткнення (дронами – 24 Канал). Йдеться про напрямок, де працюю, про інші напрямки не можу говорити. Улітку 2024 року було трохи легше і підійти, і під'їхати. Так, також були БпЛА, проблемні ділянки, але зараз дуже важко. Противник зрозумів, що снаряди для танків та артилерії закінчуються, тому він штампує БпЛА і ними все знищує.

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Про наймасштабніший наступ росіян на Покровському напрямку

Чи мають українські сили паритет з ворогом щодо використання дронів?

Думаю, ми переважаємо росіян в небі. Буквально півтора місяця тому разом із суміжними підрозділами ми знищили наймасштабніший штурм ворога на цьому напрямку. За весь час повномасштабного вторгнення я такого штурму взагалі не бачив.

Тоді виїхало 200 мотоциклів, 50 одиниць техніки, на нас було спрямовано все – РСЗВ, КАБи, міномети. Також по нас працювали засоби БпЛА. Однак ми зупинили та знищили ці сили. Було дуже важко, суміжники зазнали втрат.

Ми переважаємо росіян, але на певних ділянках є дуже кваліфіковані та досвідчені підрозділи ворога, які становлять для нас велику проблему.