Окупантам у Токмаку приготуватися: Світан пояснив, що означає просування ЗСУ біля Роботиного

Сили оборони розширюють плацдарм на схід та південний схід від Роботиного, зокрема до села Вербове. Воїни зайшли на першу лінію оборони окупантів та рухаються уздовж неї.

Якщо наші військові просунуться ще на кілька кілометрів на південь, то зможуть дістати артилерією до Токмака. Такою думкою з 24 Каналом поділився полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Як тільки зайдемо південніше Роботиного – росіянам доведеться з нього повністю йти,

– зауважив Світан.

Наразі окупантів там немає. У режимі "сірої зони" противник намагається втримати західну та південно-західну частину.

Коли ЗСУ зможуть дістати до Токмака

Рух українських військових на південь від Роботиного до Вербового дасть можливість підтягнути артилерію. Її дальність до 30 кілометрів, у середньому 20 – 25 кілометрів. Зауважимо, артилерія не може безпосередньо розташовуватись на "нулі", тому її потрібно розташовувати за 5 кілометрів до лінії фронту.

Відстань від Токмака до села Роботине, де зараз ведуться інтенсивні бої, становить 20 кілометрів. За два з половиною місяці наступу на цьому напрямку ЗСУ вдалося просунутись на 6 кілометрів.

Ймовірно, усе залежатиме від самого характеру плацдарму. Припустимо, захисникам треба зайти на пару кілометрів за Роботине, й тоді українська артилерія зможе ефективно відпрацювати по складах у районі Токмака.

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"Я думаю наступного тижня ми будемо це чути та бачити, бо прорив у районі Роботиного розширюється", – додав військовий експерт.

Окупанти перекидають резерви до Роботиного

Зараз росіяни починають перекидати стратегічні резерви з Донбасу. Натомість з Луганська до Роботиного окупанти перевозять частину гармат "Піон" та іншу техніку. Позаяк в інших місцях забрати не можуть.

Активізація поблизу Роботиного полегшить справу Силам оборони на Куп'янському напрямку. Проте таке перекидання досить складне й незручне для росіян, адже фронт проходить на сотні кілометрів.

Натомість українські воїни перебувають всередині фронту, і перекинути резерви можуть за кілька годин по рокадних шляхах. Тоді як окупанти зможуть це зробити лише за кілька днів.

Що таке рокада Рокадні шляхи — залізничні, шосейні або ґрунтові дороги в прифронтовій смузі, що проходять паралельно лінії фронту. Рокади служать для маневрування військами й матеріальними засобами. Вони становлять основу військових комунікацій та мають стратегічне, оперативне або тактичне значення.

За словами Світана, в основному Сили оборони від Роботиного рухаються на південь до перетину залізничної дороги "Волноваха – Чернігівка" й траси "Бердянськ – Токмак". Проте вже зараз на деяких ділянках артилерія може діставати до залізничної дороги. Ба більше, окупанти навряд чи пересуватимуться нею вільно.

Воїнам потрібно пройти ще кілька кілометрів на південь, аби артилерія змогла діставати до траси "Бердянськ – Токмак". Задля того, аби взяти під оперативний контроль основну трасу, по якій окупанти перевозять зброю до Токмака.

Просування Сил оборони у районі Роботиного: деталі